    giovedì 2 Ottobre
    Divelte dai manifestanti le bandiere della sede romana della Regione Veneto. Zaia, “Superato il limite della civile convivenza. La pace si sostiene con gesti di pace, non di violenza”

    Venezia, 2 ottobre 2025

    “La libertà di manifestare è uno dei diritti più significativi a livello costituzionale, ma nel momento in cui la manifestazione da pacifica si trasforma in qualcosa di aggressivo o violento, creando anche danni, anche alle sedi pubbliche, si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato”.

    Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta i danni provocati dalla manifestazione pro pal alla sede romana della Regione, all’esterno della quale sono state divelte e strappate le bandiere dell’Istituzione.

    “Questi gesti che travalicano le regole basilari della convivenza civile – aggiunge Zaia – tolgono forza e credibilità ai messaggi di pace: manifestare per la pace ottiene il suo effetto se lo si fa in pace e nel rispetto di tutti, con comportamenti ordinati e composti. A questo – conclude – si aggiunge il dispiacere nel vedere attaccati dei simboli come le nostre bandiere, ai quali il Veneto e i Veneti sono profondamente affezionati”.

