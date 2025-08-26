Elena Donazzan assiste all’arresto del presunto accoltellatore del professore a Bassano

Bassano del Grappa, 26 agosto 2025

“Mi complimento con le forze dell’ordine che hanno dimostrato, ancora una volta, grande professionalità e sensibilità”, dichiara Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia che, per pura casualità, davanti alla stazione ferroviaria di Bassano, ha assistito all’arresto del presunto aggressore del professore sessantaduenne pugnalato sul lato sinistro del dorso nella giornata di ieri.

“Passavo casualmente in quel momento – prosegue Donazzan – e ho potuto constatare l’efficienza con cui più volanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato hanno fermato il soggetto, certamente dopo un lavoro accurato di raccolta di informazioni. Avrei voluto scendere dall’auto e applaudire: dovremmo sempre dimostrare affetto e vicinanza a chi rischia quotidianamente per la nostra sicurezza”.

Riguardo alla vicenda, che ha profondamente scosso la comunità bassanese per l’incredibile movente e per il fatto che ad essere colpito sia stato un insegnante, Donazzan esprime la propria solidarietà: “Alla vittima e alla sua famiglia va la nostra preghiera, nella speranza di una guarigione completa, che possa ridurre al minimo i traumi fisici e psicologici. A tutti noi resta la percezione che la società stia cambiando radicalmente in peggio: violenza gratuita e paura nel vivere la quotidianità non sono sentimenti da accettare, ma sfide da combattere insieme”.

“Ciascuno di noi può essere una sentinella utile alle forze dell’ordine e deve restare sempre al loro fianco – conclude Donazzan – con rispetto, collaborazione e solidarietà”.