Energia. Aperto il bando da 5 milioni per progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’idrogeno verde. Marcato: “Veneto investe su un futuro sostenibile”

Venezia, 9 luglio 2025

“L’utilizzo dell’idrogeno verde grazie alle più moderne e sicure tecnologie non è solo uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo Piano energetico regionale. E’ una chiamata all’innovazione e alla responsabilità, una sfida che unisce imprese, Enti pubblici e territori per ridurre le emissioni e costruire un modello di sviluppo più giusto, più pulito, più resiliente, che punti sempre più all’indipendenza in campo energetico. La crisi dovuta all’aumento di costi energetici e delle materie prime ci impone di ragionare nella prospettiva di una transizione energetica sostenibile: in Veneto lavoriamo per creare un polo di produzione dell’idrogeno, facendo leva anche sulle nostre eccellenze in campo di ricerca e innovazione. Siamo fortemente convinti che nel nostro territorio ci siano le condizioni per sviluppare tali impianti secondo le più moderne e sicure tecnologie; ora dobbiamo individuare le migliori iniziative attraverso le quali poter concretizzare una vera e propria filiera regionale dell’idrogeno”.

L’assessore regionale all’Energia Roberto Marcato annuncia l’apertura di un bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo sull’idrogeno verde, con una dotazione di 5 milioni di euro nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. L’iniziativa mira a sostenere imprese e organismi di ricerca che si impegnano a sviluppare tecnologie avanzate per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno green, con una visione che guarda al 2050 e alla piena decarbonizzazione dell’Europa.

Il bando si inserisce infatti nel quadro delle strategie europee e nazionali per l’idrogeno, promuovendo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che contribuiscano al rafforzamento di una filiera dell’idrogeno verde in Veneto.

La spesa ammissibile per ogni progetto va da 1.000.000 a 2.500.000 euro. Sono ammesse al bando le micro, piccole, medie imprese e le MidCap in collaborazione con uno o più Organismi di Ricerca; le aggregazioni di imprese; le Reti Innovative Regionali (RIR); i Distretti industriali. Sono finanziabili i progetti di ricerca industriale e applicata volti allo sviluppo di materiali e processi innovativi per la produzione di idrogeno e per la trasformazione in derivati ed e-fuels; alla ricerca di tecnologie per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione; alla realizzazione di sistemi intelligenti di gestione integrata dell’energia; allo sviluppo di materiali e componenti di base.

I progetti, che devono essere realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027, potranno essere presentati a partire dall’8 luglio e fino al 30 settembre 2025.

“Il nuovo Piano Energetico Regionale appena approvato – conclude Marcato -, definisce chiaramente le linee guida: promuovere l’uso razionale dell’energia, contenere i consumi e ridurre le emissioni. Questo bando rappresenta una delle azioni più concrete messe in campo per tradurre in realtà questi obiettivi”.