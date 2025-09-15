Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 on the road. Lanzarin, “Innovazione e cittadino al centro della sanità del futuro”

Venezia, 15 settembre 2025

“L’innovazione tecnologica è il vero motore del cambiamento, ma richiede tempo e una visione di lungo periodo. Il fascicolo sanitario elettronico, che in Veneto andrà a regime nell’agosto del 2025, è uno strumento fondamentale, una delle innovazioni più importanti per rendere il nostro sistema sanitario sempre più moderno ed efficiente”.

Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità e al sociale Manuela Lanzarin intervenendo al convegno “L’INNOVAZIONE NEL SSN, FSE e EDS” per modernizzare la Sanità Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 on the road.

L’appuntamento, promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con Azienda Zero e Arsenal.it all’isola di San Servolo, a Venezia, ha l’obiettivo di favorire un ambiente di dialogo e condivisione costruttiva tra i diversi livelli istituzionali, sia nazionali che locali, sul tema del Fascicolo sanitario elettronico.

“Oggi – ha aggiunto Lanzarin – abbiamo davanti una sanità che è cresciuta e si è trasformata, senza dimenticare il passato, e che ora è chiamata a guardare avanti cogliendo le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, dalla telemedicina e dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nel massimo rispetto della sicurezza dei dati e della privacy del paziente.

I punti di forza di questo percorso sono l’interoperabilità dei sistemi, la condivisione delle informazioni tra i diversi livelli di cura e il coinvolgimento attivo del cittadino, che deve essere parte integrante di questo processo. Per questo è fondamentale superare il digital divide, promuovendo percorsi di alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è chiaro: arricchire sempre di più il fascicolo sanitario elettronico con dati provenienti da tutti i livelli della Sanità. La Regione Veneto sta lavorando con grande impegno per raggiungere questo traguardo, insieme a tutti gli attori coinvolti, inclusi i rappresentanti della sanità partecipata”.