Il presidente Stefani ha ricevuto l’Ordine olimpico del CIO: “Ora avanti con le Paralimpiadi. La vera medaglia sarà trasformare questo evento in eredità concreta per tutto il Veneto”

Milano, 23 febbraio 2026

“L’Ordine Olimpico in Argento non è soltanto un’onorificenza prestigiosa: è il simbolo di un percorso fatto di impegno e visione. Il nostro Paese ha dimostrato ancora una volta la sua grande capacità di essere protagonista sulla scena internazionale, non solo per la qualità degli eventi che sa organizzare, ma per la capacità di lasciare un segno duraturo nelle comunità. Ora il percorso continua, con la prossima apertura delle Paralimpiadi invernali: un evento di sport, inclusione e crescita sociale”.

Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, ricevendo stamattina a Milano l’Ordine Olimpico in Argento da parte del Comitato Olimpico Internazionale, assieme ai rappresentanti istituzionali coinvolti nell’organizzazione dell’evento olimpico.

“Il riconoscimento che riceviamo oggi dimostra che, insieme, abbiamo vinto la sfida delle sfide: trasformare in realtà un sogno straordinario, garantendo anche servizi sanitari di eccellenza, come ci è stato universalmente riconosciuto, e servizi ricettivi e di trasporto adeguati a questa manifestazione internazionale – ha dichiarato Stefani -. Ringrazio Giovanni Malagò, Luca Zaia, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Gianluca Lorenzi e Giuseppe Sala. Il premio ricevuto, tuttavia, non celebra i meriti, pur evidenti, degli amministratori che hanno creduto nel progetto Milano Cortina 2026, ma quelli di tutti i volontari, i professionisti, le imprese, le maestranze, le associazioni e gli sportivi che hanno contribuito, ciascuno con impegno e diligenza, al successo di questa iniziativa”.

“La legacy olimpica – ha concluso il presidente – è l’eredità concreta che resta ai territori: infrastrutture moderne, opportunità di lavoro, crescita economica e una rinnovata cultura dello sport. È questo il vero traguardo da raggiungere, la medaglia d’oro che dobbiamo conseguire per il Veneto intero. Le Olimpiadi ci hanno ricordato che lo sport è uno strumento straordinario di coesione, inclusione e sviluppo. Sta a noi trasformare ogni evento in un volano permanente di crescita”, conclude Stefani.