Il Veneto premiato da Trenitalia. Prima regione in Italia per utilizzo del treno da parte dei dipendenti. Assessori Calzavara e De Berti, “Un riconoscimento al nostro impegno quotidiano per una mobilità sempre più sostenibile”

Venezia, 17 settembre 2025

In occasione della prima giornata del Terzo ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, organizzato in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità, la Regione del Veneto è stata premiata da Trenitalia come miglior ente a livello nazionale per numero di dipendenti che utilizzano il treno negli spostamenti casa-lavoro.

Il riconoscimento è stato assegnato sulla base del maggior numero di abbonamenti sottoscritti, considerando sia enti pubblici sia aziende private.

La convenzione stipulata dalla Regione con Trenitalia prevede l’anticipo del costo dell’abbonamento da parte dell’Amministrazione, con successivo rimborso diretto in busta paga. Un modello replicato anche con gli altri principali vettori del trasporto pubblico: oggi sono oltre 1.100 i dipendenti regionali che usufruiscono di questa opportunità per raggiungere il posto di lavoro.

“Questo premio – sottolinea l’Assessore al Personale, Francesco Calzavara – conferma l’attenzione della Regione verso i propri dipendenti, vera risorsa per l’attività amministrativa. Agevolare gli spostamenti, garantire flessibilità oraria e favorire lo smart working significa conciliare meglio vita lavorativa e familiare, aumentando al tempo stesso l’attrattività per i giovani. L’uso del mezzo pubblico, in particolare del treno, rappresenta anche un messaggio di responsabilità ambientale che vogliamo condividere con tutti i cittadini”.

“La Regione – sottolinea la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Elisa De Berti – investe con convinzione nel trasporto ferroviario quale alternativa sostenibile e concreta al trasporto privato su gomma. Promuovere l’utilizzo quotidiano del treno a partire dalla nostra organizzazione significa dare l’esempio e incentivare una mobilità sostenibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Questo riconoscimento premia l’impegno della Regione nel rendere il trasporto pubblico più attrattivo non solo per i dipendenti pubblici ma per tutti i cittadini. Continueremo su questa strada con l’obiettivo di sviluppare un sistema di mobilità integrato che coniughi sostenibilità ambientale e qualità della vita”.

Nella foto istituzionale:

> il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto, dott. Michele Pelloso, ritira il Premio consegnato dall’Ing. Maria Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia.