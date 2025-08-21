Close Menu
    venerdì 22 Agosto
    Maltempo. Zaia: “Allagamenti diffusi. Dichiarato lo stato di emergenza regionale”

    Regione Veneto

    Venezia, 21 agosto 2025

    “I tecnici regionali sono già al lavoro per un primo censimento dei danni e delle aree colpite dalle violente piogge che stanno interessando il Veneto. Mentre prosegue il lavoro, anche delle squadre di protezione civile sul campo, ho dichiarato lo Stato di Emergenza Regionale legato a questa fase di maltempo. Seguendo l’evolversi delle perturbazioni, nelle prossime ore saranno aggiornati gli ambiti interessati e verificati gli effetti sui territori colpiti; il fascicolo resterà aperto fino al termine dell’emergenza”, rende noto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

