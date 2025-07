Milano Cortina 2026. Riunione del CdA e dei rappresentanti olimpici a Venezia. Zaia: “Benvenuta a una squadra che lascerà il segno. Siamo pronti alla sfida con impianti sportivi, infrastrutture e risorse umane”

Venezia, 15 luglio 2025

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Balbi – sede della Giunta regionale del Veneto – una riunione con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e i rappresentanti degli enti territoriali coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Hanno partecipato, tra gli altri, Christophe Dubi e Ivo Ferriani del Comitato Olimpico Internazionale, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, l’amministratore delegato Andrea Varnier con il suo staff, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e il sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi. In collegamento anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme ai delegati del Comune di Milano e della Provincia autonoma di Bolzano. Presenti le atlete Federica Pellegrini e Francesca Porcellato.

“Ringrazio i rappresentanti del CdA e degli enti territoriali presenti oggi a Venezia: stiamo dimostrando, giorno dopo giorno, che il Paese sa fare squadra e che la macchina organizzativa è operativa ed efficace – ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia aprendo i lavori. – Sono già stati venduti 750 mila biglietti, alla Fondazione sono arrivate 120 mila candidature di volontari, e si conta una straordinaria partecipazione con oltre 10 mila aspiranti tedofori per le Olimpiadi e 500 per le Paralimpiadi. I lavori infrastrutturali stanno procedendo speditamente e sono già state effettuate diverse sessioni di test event, che saranno replicate in autunno”.

“Un ringraziamento particolare va al Governo Meloni – ha aggiunto Zaia – che, con l’impegno della Premier e di tutti i Ministri coinvolti, sta garantendo un supporto determinante, con pragmatismo e competenza, sia nelle attività visibili che in quelle più operative. Milano Cortina 2026 sarà un lascito prezioso per le generazioni future: non solo nuovi impianti e opere, ma anche una visione che coniuga sostenibilità, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Le Olimpiadi saranno l’evento del 2026, ma resteranno nella memoria collettiva del Veneto e dell’intero Paese”.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con, alle 15.30, la cerimonia di presentazione alla stampa delle medaglie olimpiche, sempre a Palazzo Balbi, Venezia.