Operazione della GdF di Verona. Il plauso del presidente Zaia

Venezia, 28 gennaio 2025

“Ringrazio, anche a nome di tutte le persone per bene, la Guardia di Finanza di Verona e la Magistratura inquirente per l’operazione che ha consentito di sequestrare numerosi chilogrammi di cocaina e hashish con 170.000 euro in contanti e che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 10 indagati, dopo averne arrestati in flagranza altri due. La professionalità degli inquirenti ha scoperchiato, ancora una volta, una presenza in Veneto di ramificazioni del traffico della droga collegate a diversi paesi europei. Con l’intervento e la capacità investigativa di tutto il personale coinvolto, il sequestro di un quantitativo così ingente di stupefacenti e gli arresti eseguiti è stato inferto un duro colpo a un simile mercato criminale. Sono certo che al mio plauso si unirà quello di tante famiglie”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, elogia l’operazione delle Fiamme Gialle veronesi in contrasto a un’organizzazione internazionale dedita al grande traffico di stupefacenti.