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    Paziente di 98 anni operato con successo allo IOV di Padova. Stefani, “Bravi medici che non si arrendono mai”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 19 marzo 2026

    “Per sottoporre una persona di 98 anni a un intervento così complesso occorrono grandi capacità cliniche e la voglia di non arrendersi mai. Mi complimento con gli specialisti che hanno fatto squadra per donare una nuova possibilità di vita a un paziente grave e molto anziano”.

    Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, alla luce della riuscita di un difficile intervento di gastrectomia subtotale in un paziente di 98 anni malato di tumore che, a causa della patologia, aveva iniziato a soffrire di forti dolori e difficoltà ad alimentarsi.

    “Senza la tenacia e la grande preparazione clinica dell’equipe dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica diretta dal dottor Pierluigi Pilati e dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Massimo Sergi – aggiunge Stefani – il signor Sergio avrebbe patito ancora sofferenze, che gli sono state risparmiate. Alla vicenda clinica si abbina anche un significativo aspetto di umanizzazione, perché questi bravi medici non hanno accettato di lasciar andare una vita verso un destino solo apparentemente segnato”.

    “Ancora una volta – conclude Stefani – il nostro Iov ha dato dimostrazione di aver raggiunto un elevatissimo livello di specializzazione di cui è giusto essere orgogliosi”.

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