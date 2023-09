Prevenzione del rischio sismico, Vicepresidente De Berti: “4,4 milioni di euro per interventi su edifici ed opere pubbliche strategici a tutela dei cittadini”

Venezia, 12 settembre 2023

Prosegue l’azione di prevenzione e riduzione del rischio sismico su edifici ed opere pubbliche strategici sul territorio ad opera della Regione del Veneto.

Nella sua ultima seduta, la Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente e Assessore alle infrastrutture Elisa De Berti, ha approvato lo scorrimento della graduatoria approvata nel 2021 relativa alle due linee di finanziamento per indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale e miglioramento sismico per un importo complessivo di 4.469.860,61euro. Le risorse derivano in parte dal Fondo nazionale di prevenzione del rischio sismico che nel 2023 ha visto il Veneto assegnatario di 3.968.152,84 euro, in parte da economie di spesa da un precedente finanziamento, pari a 501.707,77 euro.

Nel dettaglio, ai Comuni beneficiari che confermeranno il proprio interesse a permanere in graduatoria saranno destinati 4.032.553,97 euro per interventi antisismici sul patrimonio edilizio pubblico mentre 437.306,64 euro per indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza.

“La prevenzione e la messa in sicurezza di edifici strategici di proprietà comunale, come scuole e municipi, ed opere pubbliche è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini in caso di eventi sismici – spiega la vicepresidente De Berti –. Per questo abbiamo deciso di destinare 4,4 milioni di euro ad azioni di riduzione della pericolosità di immobili di interesse strategico in caso di terremoto. In particolare, la microzonazione sismica è uno dei più efficaci strumenti di conoscenza della pericolosità sismica, pertanto viene considerato un documento tecnico fondamentale per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico, soprattutto se applicato fin dalle prime fasi della pianificazione urbanistica. Si tratta di interventi indispensabili per un’efficace azione preventiva a tutela dei cittadini”.

Le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni presenti nella graduatoria approvata con delibera di Giunta a novembre 2021, dovranno essere inoltrate alla Regione entro sette giorni dall’invio della comunicazione del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori pubblici secondo le modalità indicate sul sito della istituzionale al link http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.