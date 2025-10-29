Protezione Civile. Venerdì 31 a Verona nuova tappa di Scuola Sicura Veneto. Protagonista l’Istituto Salesiano San Zeno

Venezia, 29 ottobre 2025
Venerdì prossimo, 31 ottobre, si svolgerà la tappa veronese di Scuola Sicura Veneto, il format della Regione Veneto dedicato agli alunni delle scuole superiori, giunto ormai alla tredicesima edizione. Ad essere coinvolto, questa volta, sarà l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona.
L’esercitazione inizierà alle 9.20 con uno scenario di terremoto che provoca anche un incendio. A seguire, alle 11.45 circa, l’atterraggio dell’elicottero del Suem 118.
La giornata prevede lo schema tipo già rodato da tempo. Le attività si aprono con una prova di evacuazione durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi previste in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori.
Poiché saranno presenti molti mezzi dei vigli del fuoco, dei sanitari, della protezione civile e anche l’elicottero del SUEM (o dell’AIB), si informa che si tratta di esercitazione, che non deve assolutamente allarmare la popolazione dell’area.