PSC-FSC 2021-27. 80 progetti presentati su bando ricerca e sviluppo aziende salute e benessere. Marcato, “Un successo. Segno della vitalita’ di un settore dove la domanda è in crescita”

Venezia, 10 marzo 2023

Si è chiuso il 7 marzo con una grande risposta da parte del mondo imprenditoriale il bando da 4 milioni di euro per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo in tema di salute e benessere finanziato dalla Regione tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). 80 in totale le imprese che hanno fatto domanda per un contributo richiesto pari a 4.965.517 euro per una spesa di 13.775.380 euro.

“Il successo ottenuto dal bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo in tema di salute e benessere – commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato – dimostra che le nostre imprese sanno guardare avanti e sanno farlo da un lato investendo sul loro futuro e dall’altro mettendosi in rete. Un ottimo segnale per un settore economico che ha molti margini di crescita per il incremento della richiesta di servizi”.

Il finanziamento è richiesto per il 72 per cento da micro e piccole imprese, per il 19 per cento da medie imprese e per il 9 per cento da grandi imprese. Delle 80 imprese che hanno presentato domanda, 25 (pari al 31 per cento) appartengono a Reti innovative regionali.

“Questo è un dato che voglio evidenziare – sottolinea Marcato – un terzo delle imprese che hanno fatto domanda appartengono alle nostre Reti innovative regionali a dimostrazione, ancora una volta, che le reti sanno essere volano di innovazione e crescita. E, soprattutto, che il territorio lo ha inteso perfettamente e continua a incentivarne lo sviluppo”.

Il bando ‘Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale’, con risorse messe a disposizione dalla Regione tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), sostiene attività di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere riferite a specifiche traiettorie tecnologiche, definite anche nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027.

I progetti finanziati prevedono il coinvolgimento del mondo della ricerca, al fine di avviare una collaborazione effettiva e uno scambio di conoscenze e tecnologie utili con un focus su salute e benessere.