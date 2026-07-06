Risorsa idrica, l’assessore Venturini: “Dati ARPAV segnalano un deficit significativo. Monitoraggio costante per gestire la scarsità d’acqua”

Venezia, 6 luglio 2026



“I dati resi noti da ARPAV in merito alla disponibilità idrica registrata nel mese di giugno confermano una situazione di sofferenza per il nostro territorio, che richiede massima attenzione e una gestione oculata delle risorse”. Così l’assessore regionale all’ambiente e al clima Elisa Venturini commenta gli ultimi rilievi dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e protezione ambientale.

Secondo il report di ARPAV, il mese di giugno è stato caratterizzato da precipitazioni inferiori alla media, con una media regionale di 85 millimetri rispetto ai 100 millimetri del periodo di riferimento 1991-2020. Il deficit pluviometrico si è tradotto in una sensibile riduzione delle portate dei principali fiumi veneti: il Po registra valori inferiori del 70% rispetto alla media storica, l’Adige del 60%, mentre Bacchiglione e Brenta si attestano tra il -53% e il -60%. Anche i corsi d’acqua montani evidenziano una diminuzione delle portate compresa tra il 30% e il 45%.

“Questi numeri – prosegue l’assessore Venturini – ci pongono di fronte a una realtà climatica che non possiamo sottovalutare. A metà giugno avevamo registrato un temporaneo miglioramento, favorito dalle precipitazioni della prima parte del mese, che avevano consentito un parziale recupero delle riserve idriche. Purtroppo quel miglioramento non si è consolidato: il caldo intenso e la persistente scarsità di piogge hanno determinato un nuovo peggioramento del quadro idrologico, come confermano oggi i dati di ARPAV. Sebbene i valori medi mensili risultino ancora leggermente superiori a quelli particolarmente critici registrati nel 2022, il divario rispetto alle medie storiche è evidente e testimonia l’impatto di un cambiamento climatico che rende la disponibilità d’acqua sempre più variabile e vulnerabile”.

“Come Regione – conclude l’assessore – restiamo in costante contatto con ARPAV e con tutti gli enti coinvolti nella gestione del territorio. Il nostro impegno è quello di monitorare l’evoluzione della situazione e garantire il necessario coordinamento per affrontare le criticità legate alla scarsità d’acqua, a tutela dell’agricoltura, degli ecosistemi e del fabbisogno civile. È altrettanto importante promuovere, anche a livello locale, una cultura dell’uso consapevole e responsabile dell’acqua: una risorsa preziosa che, oggi più che mai, richiede l’impegno di tutti”.