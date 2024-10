Sanità. Approvato Pdl della Giunta con 52 milioni per la premialità negli stipendi di medici e infermieri. Zaia, “Soldi che significano riconoscenza per professionisti abituati a gettare il cuore oltre l’ostacolo”

Venezia, 23 ottobre 2024

“L’attenzione e la riconoscenza della Regione al suo personale sanitario non è fatta di parole, come qualche parte politica vorrebbe insinuare, ma di gesti concreti. Di sicuro non esaustivi del problema stipendiale, ma sicuramente significativi. Con il disegno di legge della Giunta approvato dal consiglio regionale che stanzia 52 milioni su questo fronte facciamo un importante passo avanti. Con un fatto reale al quale altri potranno seguire grazie alla costante ricerca che attuiamo ogni giorno per reperire ulteriori fondi per la sanità”.

Così, il Presidente della Regione Luca Zaia commenta l’approvazione in Consiglio regionale di un disegno di legge proposto dalla Giunta, attraverso il quale sono stati stanziati 52 milioni di euro per intervenire sul fronte salariale in favore dei camici bianchi del Veneto.

“Non è un caso – aggiunge Zaia – che questo fondo sia stato destinato alla parte premiale dello stipendio del personale sanitario e sociosanitario. Abbiamo voluto fortemente aumentare per quanto possibile gli stipendi, ma anche scrivere in concreto la parola ‘gratitudine’ verso decine di migliaia di lavoratori di elevatissima professionalità che, almeno in Veneto, gettano il cuore oltre l’ostacolo per garantire alle persone le cure migliori in un momento non semplice per la sanità a livello nazionale, sanno andare ben oltre i loro doveri contrattuali, subiscono anche (orribile moda recente) attacchi verbali e fisici per non si sa quali colpe, ma al turno successivo sono nuovamente al loro posto. Grazie è una parola, ma questo incentivo stipendiale ha lo stesso significato”.