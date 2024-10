Sanità. Lanzarin a Planetary Health Festival di Verona. “La salute imprescindibile da molti altri fattori della vita”. In Veneto nasce una piattaforma che mapperà criticità e indicherà soluzioni

Venezia, 3 ottobre 2024

“Questo Festival della Salute Globale evidenzia come la salute sia imprescindibile da molti altri fattori: quello ambientale, animale, sociale, e quindi indica la necessità di un approccio multidisciplinare in cui si deve ragionare di salute ambientale, del cambiamento climatico, di salute animale, di zoonosi, ma anche di salute sociale, intesa come accessibilità ed equità delle cure. E’ chiaro che noi oggi dobbiamo vivere un approccio di questo tipo e su questa strada la Regione Veneto si è indirizzata da tempo con molte iniziative caratterizzate da una forte spinta alla prevenzione”.

Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, intervenendo oggi a Verona, su delega del Presidente Luca Zaia, al Planetary Health Festival che, per tre giorni, animerà la discussione.

“In Veneto – ha detto la Lanzarin – abbiamo già costituito un coordinamento, per quanto riguarda la prevenzione che comprende tutti gli attori di questo vasto sistema, tra cui il Sistema Regionale di Prevenzione Sanitaria, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, l’Arpav, il sistema di Information Communication Tecnology – ICT. Oggi stiamo mettendo a terra – ha rivelato l’Assessore – una nuova piattaforma denominata “Veneto Data Platform”. La implementeremo con tutti i dati possibili per poi fare una mappatura di quali sono le criticità, quali le problematiche che possiamo affrontare e come farlo”.

“Con l’emergenza della pandemia – ha detto poi – abbiamo imparato una cosa importante: l’investimento in salute diventa fondamentale rispetto all’investimento in sviluppo, in progresso, in economia. Un investimento in salute – ha concluso – va fatto in tutti i fattori che ci circondano, ma soprattutto si fa con la consapevolezza e con i singoli comportamenti di ognuno di noi”.