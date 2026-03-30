Sequestrati appartamenti con migranti irregolari a Padova. I complimenti di Stefani a Questore e agenti

Venezia, 30 marzo 2026

“Mi complimento con il Questore Marco Odorisio e i suoi agenti. Il contrasto all’immigrazione irregolare è un’attività complessa, ma necessaria per mantenere l’armonia sociale e la giustizia”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, sul sequestro di due appartamenti che ospitavano migranti irregolari a Padova.

“Favorire l’immigrazione clandestina è un reato grave – aggiunge Stefani – e spesso si traduce nel primo di molti altri che vengono commessi successivamente. In questo caso – conclude – si aggiunge anche la brutalità umana dei conduttori, che stipavano anche 15-20 persone per appartamento in condizioni umane inaccettabili”.