Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    lunedì 30 Marzo
    Demo

    Sequestrati appartamenti con migranti irregolari a Padova. I complimenti di Stefani a Questore e agenti

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 30 marzo 2026

    “Mi complimento con il Questore Marco Odorisio e i suoi agenti. Il contrasto all’immigrazione irregolare è un’attività complessa, ma necessaria per mantenere l’armonia sociale e la giustizia”.

    Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, sul sequestro di due appartamenti che ospitavano migranti irregolari a Padova.

    “Favorire l’immigrazione clandestina è un reato grave – aggiunge Stefani – e spesso si traduce nel primo di molti altri che vengono commessi successivamente. In questo caso – conclude – si aggiunge anche la brutalità umana dei conduttori, che stipavano anche 15-20 persone per appartamento in condizioni umane inaccettabili”.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy