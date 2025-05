Sicurezza sul Lago di Garda, cambia la disciplina sulla balneazione estiva. Vicepresidente De Berti: “Delegati ai Comuni i provvedimenti specifici in base alle peculiarità e alle esigenze locali”

Venezia, 15 maggio 2025



“Anche quest’anno la Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha emanato un’ordinanza per la disciplina della navigazione sul Lago di Garda. Si tratta di una delle mete turistiche più apprezzate in Veneto tanto che è stato confermato lo stanziamento di 50 mila euro a favore della Comunità del Garda per il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza a tutta l’utenza nautica, compresi il diporto e la polizia di sicurezza della navigazione. A differenza degli scorsi anni, la Regione ha dettato linee guida generali, consentendo a ciascun Comune dell’area interessata di emanare provvedimenti ad hoc sulla balneazione in base alle specificità del proprio territorio e alle esigenze locali. Una decisione che riflette la volontà di promuovere una governance condivisa, valorizzando le competenze locali e garantendo, al contempo, una disciplina regionale di base di riferimento. In un contesto turistico in continua evoluzione, la Regione conferma il proprio impegno nel garantire maggiore sicurezza e chiarezza, fornendo regole precise sia alle forze dell’ordine impegnate nei controlli, sia ai cittadini, affinché sappiano con esattezza cosa è consentito o meno fare, a tutela del benessere di residenti, lavoratori e turisti”.