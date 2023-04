Sport. Zaia: “Verona in corsa per ospitare le fasi finali dell’Europeo 2032”

Venezia, 12 aprile 2023

“C’è anche il grande pubblico del calcio mondiale che potrebbe puntare gli occhi sul Veneto: è Verona una delle 10 città italiane candidate a ospitare le partite della fase finale dell’Europeo 2032. Non solo quindi la città scaligera sarà fra le protagoniste assolute delle Olimpiadi del 2023, ma potrebbe rientrare anche fra i top events della Uefa. La nostra città ha tutte le carte in regola per primeggiare anche in questo”, rende noto il Presidente della Regione Veneto.

“Verona è terra di sport. Dove il calcio ha scritto storie importanti, anche in tempi recenti. E’ anche una città cosmopolita, moderna, inserita in un contesto – quello del Veneto – che ben si presta ad accogliere appassionati di calcio da tutt’Europa, mettendo a sistema i grandi eventi sportivi con le bellezze storiche e artistiche. Laveremo anche per cogliere quest’importante risultato; i miei ringraziamenti per il dossier presentato vanno al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e a tutti gli stakeholder che hanno lavorato al progetto”, termina il Presidente veneto.