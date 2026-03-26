Stefani. Bravi Carabinieri di Verona per arresto acrobatico

Venezia, 25 marzo 2026

“Mi complimento con i Carabinieri di Verona, protagonisti oggi di un arresto ‘acrobatico’”

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, alla luce dell’arresto compiuto dai Carabinieri scaligeri di uno straniero con l’accusa di tentato furto, dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona sospetta che camminava sui tetti di alcune villette in zona Borgo Trento.

“I militi dell’Arma – aggiunge Stefani – sono stati doppiamente bravi perché hanno bloccato il ladro, riuscendo, attraverso un lucernario, a evitare che cadesse nel vuoto. I furti in abitazione – prosegue – sono un fenomeno purtroppo molto diffuso e particolarmente odioso. Trovarsi l’abitazione violata, o peggio essere in casa quando succede, è uno degli incubi della gente. Motivo per il quale il grazie alle Forze dell’Ordine non può mai mancare”.