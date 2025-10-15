Close Menu
    giovedì 16 Ottobre
    Tragedia Castel d’Azzano. Bandiere a mezz’asta in tutto il Veneto. Presidente della Regione proclama tre giorni di lutto regionale

    Regione Veneto

    Venezia, 14 ottobre 2024

    In seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti.

    In questi giorni su tutto il territorio veneto è previsto vengano esposte le bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali. Il Governatore ha dato comunicazione del decreto alla Prefettura di Venezia per la più ampia diffusione a tutte le Istituzioni.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
