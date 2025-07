Treni, modifiche al servizio tra Verona e Vicenza dal 4 al 24 agosto. De Berti: “Con RFI, Regionale Trenitalia e Infrastrutture Venete per garantire continuità e informazione durante i lavori necessari a potenziare il sistema ferroviario veneto”

Verona, 24 luglio 2025

“Insieme con Rfi, Regionale Trenitalia e Infrastrutture Venete stiamo lavorando per garantire la continuità del servizio con mezzi alternativi e informazioni puntuali in occasione della sospensione del traffico ferroviario in programma dal 4 al 24 agosto compresi, con ripresa del servizio dalle ore 5 del 25 agosto, tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco nonché tra Vicenza e Schio. Uno stop necessario per consentire l’avanzamento dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nell’ambito del cantiere della nuova linea Av/Ac Brescia Padova oltre che numerosi altri interventi lungo la linea di riqualificazione di binari, banchine, marciapiedi, sottopassi, cavalcaferrovia, fabbricati viaggiatori, etc. per un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro. Siamo consapevoli dei possibili disagi che questo intervento potrà comportare, ma confidiamo nella collaborazione di tutti per completare un’opera strategica destinata a potenziare in modo duraturo l’intero servizio ferroviario regionale”.

Lo ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Verona alla conferenza stampa di presentazione delle modifiche al servizio ferroviario lungo la linea Verona – Vicenza con lo stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dalle ore 00:20 del 4 agosto alle ore 5 del 25 agosto.

Nel dettaglio, i collegamenti veloci Venezia–Verona saranno instradati via Padova, Monselice, Legnago e Nogara. La tratta Grisignano–Verona e la linea Vicenza–Schio saranno sostituite interamente da autobus, così come da Nogara a Mantova e da Monselice a Ferrara. Verrà attivato, inoltre, un nuovo collegamento Mestre–Padova con fermate intermedie. I bus avranno frequenza regolare ma tempi di percorrenza più lunghi. I Frecciarossa Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno soppressioni o deviazioni, con cancellazione della fermata di Vicenza e tempi di viaggio aumentati. Nello stesso periodo, i treni Euronight 235 e 233/295 non fermeranno a Vicenza e avranno variazioni di orario nelle principali stazioni intermedie. A seguito della riattivazione della linea, dal 25 al 29 agosto, potranno verificarsi rallentamenti temporanei tra Verona Porta Nuova e Vicenza con possibile allungamento dei tempi di percorrenza.

“Invitiamo tutti i viaggiatori a consultare con attenzione i canali ufficiali delle imprese ferroviarie nei giorni prossimi alla partenza – ha concluso la Vicepresidente – o di rivolgersi al personale di assistenza clienti e recarsi alle biglietterie, per restare costantemente informati su eventuali variazioni e sulle alternative di viaggio disponibili”.