Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre. La solidarietà del Presidente Stefani

Venezia, 13 marzo 2026

“Esprimo totale solidarietà e vicinanza alla troupe della trasmissione Fuori dal Coro. Chi lavora per informare va rispettato sempre e comunque. Ogni aggressione a operatori dell’informazione è un attentato alla libertà”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, interviene commentando la notizia dell’ennesima aggressione subita da una troupe televisiva, questa volta in un quartiere di Mestre, dove stava realizzando un servizio.

“Sputi, lanci di caffè caldo e altri liquidi sono sinonimo di inciviltà – aggiunge Stefani – che respingo con fermezza. Ne va della convivenza civile, ma anche della libertà di stampa. Ovunque si tenti di zittire una fonte d’informazione ai cittadini si compie un atto a dir poco esecrabile”.