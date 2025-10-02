Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 2 Ottobre
    Demo

    Tumore al seno. In Regione Veneto numerose iniziative per l’Ottobre Rosa. Lanzarin, “aderiscono allo screening quasi l’80% delle donne. Trovate in un anno 1.781 neoplasie di cui 1.100 allo stato iniziale”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 2 ottobre 2025

    Il Veneto partecipa all’Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla consapevolezza e alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Durante tutto il mese le Aziende ULSS, in collaborazione con Associazioni e Enti, promuoveranno una serie di iniziative volte a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce e delle buone pratiche di prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione Vivo Bene Veneto del Piano Regionale della Prevenzione, dedicata a “Tutti i perché della prevenzione”, che mira a favorire l’adozione di comportamenti salutari e a diffondere la cultura della prevenzione attraverso controlli periodici e la partecipazione agli screening offerti dal sistema sanitario pubblico.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy