Tumore al seno. In Regione Veneto numerose iniziative per l’Ottobre Rosa. Lanzarin, “aderiscono allo screening quasi l’80% delle donne. Trovate in un anno 1.781 neoplasie di cui 1.100 allo stato iniziale”

Venezia, 2 ottobre 2025

Il Veneto partecipa all’Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla consapevolezza e alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Durante tutto il mese le Aziende ULSS, in collaborazione con Associazioni e Enti, promuoveranno una serie di iniziative volte a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce e delle buone pratiche di prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione Vivo Bene Veneto del Piano Regionale della Prevenzione, dedicata a “Tutti i perché della prevenzione”, che mira a favorire l’adozione di comportamenti salutari e a diffondere la cultura della prevenzione attraverso controlli periodici e la partecipazione agli screening offerti dal sistema sanitario pubblico.