Università venete, Chiara Leardini rettrice a Verona. Le congratulazioni del Presidente Zaia

Venezia, 21 maggio 2025

“Con l’elezione di una rettrice ai vertici dell’ateneo scaligero, le grandi università venete sono tutte guidate da una donna. Nel congratularmi con la professoressa Chiara Leardini, colgo questo importante segno dei tempi che pone la nostra regione e la sua realtà accademica al passo con il mondo non solo nel livello qualitativo della didattica e della ricerca ma anche nell’abbattimento delle differenze di genere”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la professoressa Chiara Leardini, salita allo scranno più alto dell’Università di Verona.

“La formazione universitaria è una componente sempre più strategica e qualificante per il Veneto – aggiunge il Governatore -. Sono certo che con la nuova rettrice, che entrerà in carica dal primo ottobre prossimo, avremo occasioni per mettere a punto confronti e strategie anche grazie alla sua grande esperienza in ambito economico. Oggi, è l’occasione anche per ringraziare il professor Pier Francesco Nocini per il lavoro svolto alla guida dell’ateneo nell’ultimo sessennio”.