Verona. Presidente Stefani si complimenta col Finanziere che ha sventato un furto fuori servizio

Venezia, 20 marzo 2026

“Complimenti al militare della Guardia di Finanza di Verona che, fuori servizio, ha prontamente aderito alla richiesta di aiuto di un vicino, sorprendendo e bloccando con una breve colluttazione un uomo che si stava allontanando dall’abitazione con quanto aveva appena asportato. Grazie al coraggio, la professionalità e l’intraprendenza dimostrati dal finanziere è stato possibile con il supporto della pattuglia della Polizia di Stato, tempestivamente intervenuta, trarre in arresto l’uomo trovato con la refurtiva. A tutti i protagonisti dell’intervento giungano le più sentite congratulazioni”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta il coraggioso intervento di un appartenente alla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Verona che, libero dal servizio, nei giorni scorsi ha sventato un furto.

“Ancora un caso di cronaca – conclude Stefani – mette in risalto la dedizione costante degli appartenenti alle nostre Forze dell’Ordine, sempre pronti a operare in difesa della legalità e dei cittadini ben oltre gli obblighi di servizio. Un impegno di donne e uomini in divisa che merita la riconoscenza della comunità veneta”.