Al Centro Sportivo Bentegodi le finali dei Campionati Italiani Under 17 femminili e maschili di Pesistica Olimpica

Attesi 120 atlete ed atleti, dai 13 ai 17 anni di età, in rappresentanza di circa 60 circoli sportivi, provenienti da tutte le Regioni d’Italia

Verona capitale della pesistica giovanile, con un fine settimana di incontri per le finali del Campionati Italiani Under 17 Femminili e Maschili di Pesistica Olimpica. L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile al Centro Sportivo Fondazione M. Bentegodi, in via Trainotti 5, dove si disputeranno tutte le gare in programma. Attesi a Verona 120 tra atlete ed atleti, dai 13 ai 17 anni di età, in rappresentanza di circa 60 circoli sportivi, provenienti da tutte le Regioni d’Italia.

L’evento è promosso dalla Fondazione Marcantonio Bentegodi 1868 Verona nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del 150° anniversario della scomparsa di Marcantonio Bentegodi, fondatore, primo presidente e mecenate della Bentegodi. Si è infatti scelto di dare precedenza e spazio ad attività di carattere giovanile, per confermare la caratteristica della Bentegodi, da sempre impegnata nella promozione e nella diffusione delle discipline sportive, prevalentemente poco conosciute e gettonate e meno proposte dai mass-media e sostenute dagli sponsor.

Il Campionato è organizzato da Fondazione M. Bentegodi Sezione Pesistica, Federazione Italiana Pesistica e Comitato Regionale Veneto Federazione Italiana Pesistica. I Campionati hanno inoltre ottenuto il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia e Comune di Verona, CONI Regionale del Veneto e Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e il sostegno di AGSM-AIM, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

“Un evento della città – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani –, che oltre a rilanciare lo sport si inserisce nelle diverse iniziative promosse quest’anno dalla Fondazione Marcantonio Bentegodi per ricordare e onorare nel 150° dalla scomparsa il suo fondatore. Due giornate di grande sport per un importante appuntamento della pesistica nazionale under 17, che porterà a Verona tantissimi giovani”.

L’appuntamento è stato presentato oggi dal presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani insieme al presidente Fondazione Bentego Giorgio Pasetto. Presenti anche Claudio Toninel Sezione Pesistica Fondazione Bentegodi e Francesco Todeschini Ufficio Educazione Fisica e Sportiva.



“La pesistica – ha spiegato il presidente Claudio Toninel – in passato è stata spesso sottostimata come pratica sportiva. Oggi, finalmente, anche le evidenze scientifiche, ne riconoscono il giusto valore per la maturazione fisica dei giovani ed il mantenimento di adulti ed di anziani, per contrastare alcune patologie. L’appuntamento di questo fine settimana è un avvenimento agonistico importante, che vedrà impegnati i migliori atleti under 17. Tutti gli sportivi veronesi e la cittadinanza sono invitati a partecipare, con ingresso libero, anche per sostenere l’atleta sedicenne bentegodina Elena Satta, che sarà in gara domenica 30 aprile, dalle 12, nella categoria +81 kg”.

“Un’occasione molto importante poter avere a Verona – ha sottolineato Francesco Todeschini -, anche con l’appoggio della Fondazione Bentegodi, questo appuntamento sportivo. Un evento che ci invita a riflettere sulla possibilità di avere in futuro nella città scaligera la sede della Federazione Italiana Pesistica”.

Programma. Il regolamento gara della FIPE (Federazione Italiana Pesistica), prevede la partecipazione dei primi sei atleti ed atlete per ogni categoria di peso personale – dieci per i maschi e dieci per le femmine -, in base alle classifiche nazionali d’ufficio, stilate dalla Segreteria Federale, in base a tutte le fasi di qualificazione, che si sono svolte in tutte le Regioni d’Italia.

Le gare si svolgeranno al Centro Sportivo Bentegodi, sabato 29 aprile, dalle ore 8 alle 19, e domenica 30 aprile, dalle ore 8.30 alle 16. speciale invito è stato effettuato nei confronti delle scolaresche delle scuole medie e superiori di città e provincia, in particolar modo agli Istituti Scolastici adiacenti alla sede di gara.

Sabato 29 aprile, alle 11.30, si terrà la “Cerimonia di Apertura”, con la partecipazione del campione olimpico di pesistica a Los Angeles 1984 Norberto Obergurger e dei campioni pesisti veronesi e veneti, Franco Pighi, Fausto e Franco Tosi, Franco Omaggio, Carlotta Brunelli e Celine Ludovica Delia.