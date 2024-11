Avanzo di amministrazione, stanziati 950 mila euro per la lotta alla poverta’ , per gli Scavi Scaligeri e Forte Santa Caterina

L’Amministrazione ha deciso di destinare parte dell’avanzo di amministrazione ad interventi che rispondono sia alle priorità del sociale ma anche all’avanzamento di importanti opere pubbliche

Oggi la giunta ha licenziato per il Consiglio comunale la delibera che, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2023, prevede una serie di interventi per dare risposte ad esigenze concrete.

Nello specifico: 170 mila euro sono destinati al completamento dei lavori sugli Scavi Scaligeri e in particolare per i percorsi di ingresso e di uscita del sito. Il finanziamento permette di terminare l’opera consentendone la riapertura al pubblico come spazio per mostre fotografiche come è stato in passato.

Con 158 mila euro l’amministrazione interviene invece con ulteriori fondi per dare risposte alla povertà estrema e ai senza fissa dimora, fronteggiando le situazioni grave marginalità e coloro che, pur percependo un reddito, non riescono a pagarsi un alloggio o un posto letto per dormire.

Via libera poi alla compartecipazione del Comune al progetto di recupero di Forte Santa Caterina, finanziato con fondi Pnrr per oltre 14 milioni di euro; il finanziamento di 500 mila euro permetterà di terminare l’opera entro il 2026 coma previsto dal bando.

Stanziati fondi anche per la sicurezza stradale: 105 mila euro andranno a beneficio degli Uffici Strade e Giardini per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali; 25 mila serviranno infine per la progettazione della pista ciclabile da Grezzana a Borgo Santa Croce.

“Utilizziamo l’avanzo di amministrazione per rispondere ad esigenze concrete come i senza fissa dimora – spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco-. Ma anche per completare e proseguire interventi strategici per la città, penso agli Scavi Scaligeri che finalmente potranno riaprire al pubblico come sede di esposizioni fotografiche ma anche al recupero di Forte Santa Caterina, che deve rispettare i tempi del Pnrr”.