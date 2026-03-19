Biblioteca Civica e le biblioteche di quartiere. Bilancio positivo per il 2025. Realta’ vive e sempre più al centro della comunità

Lo scorso anno i servizi bibliotecari hanno effettuato 233.916 prestiti nelle diverse sedi, il 2,28 % in più rispetto al 2024. Registrati 4163 nuovi utenti, per un totale di 17.470 attivi nel 2025, con un incremento annuo di quasi il 5%.

Le biblioteche sono sempre più un luogo vivo, accogliente, al centro della comunità. E’ quanto ci dicono i dati positivi registrati sulle attività, sui servizi e sull’accessibilità della Biblioteca Civica, del Centro Audiovisivi e delle biblioteche di quartiere nel corso del 2025.

Un trend in crescita avviato dal 2022, che si ricollega anche agli investimenti effettuati dell’Amministrazione comunale sui servizi bibliotecari in termini di risorse economiche e umane, progetti, eventi e nuove prestazioni.

“Un nuovo positivo risultato che mette in evidenza il grande lavoro portato avanti nell’ambito della valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino – sottolinea l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia –. Il trend positivo riscontrato nel 2025 è ampiamente confermato dai primi dati del mese di gennaio 2026: quasi 22.000 prestiti, un totale che non si raggiungeva dal 2019, in periodo Precovid, oltre 1.300 prestiti nelle biblioteche San Massimo, San Michele, Montorio, Quinto e Ponte Crencano. Tra i 1.000 e i 1.300 a Santa Lucia, Borgo Milano, Golosine e Borgo Roma. La Biblioteca Ragazzi ha effettuato quasi 2200 prestiti – il dato medio del 2019 -, grazie anche all’intensa attività didattica svolta nei mesi autunnali e all’ampliamento delle proposte che vedono un’assidua partecipazione delle famiglie. Le Biblioteche sempre di più sono comunità viva, animata e attrattrice di utenza, grazie al personale che le anima e all’ampio programma di proposte che nel corso dell’anno vengo realizzate per la cittadinanza”.

Alcuni dati significativi

Nel 2025 i servizi bibliotecari hanno effettuato 233.916 prestiti nelle diverse sedi, il 2,28 % in più rispetto all’anno precedente. Un dato positivo, nonostante il ridimensionamento orario della biblioteca di Porto e la chiusura di due mesi della frequentatissima Biblioteca di Quinto per i lavori di ristrutturazione.

Due biblioteche, in particolare, hanno registrato un aumento dei prestiti notevole: Golosine, con oltre 10.000 prestiti e un incremento del 29,2% rispetto al 2024, e San Michele, con quasi 15.000 prestiti annui e un incremento del 22%.

Un altro dato rilevante, indice della vitalità delle biblioteche, è il numero dei nuovi utenti: 4163, per un totale di 17.470 utenti attivi nel 2025, con un incremento di quasi il 5% rispetto all’anno precedente.

Aumentate in modo considerevole anche la circolazione interna dei libri (40.168 interprestiti, nel 2024 erano stati 37.500) e quella esterna con le reti bibliotecarie della province di Verona, Vicenza e Padova, consorziate nel Quadriopac ( 315 prestiti in uscita, 959 in entrata).

A ciò si aggiungono le richieste di consultazione dei materiali conservati al magazzino esterno, con un servizio di trasporto in sede effettuato bisettimanalmente e che nel 2025 ha visto la consultazione di circa 1.200 unità documentarie.

Nuovi progetti, biblioteche rinnovate

Il 2025 ha visto la progettazione e realizzazione della nuova Biblioteca di Quinto, con la ristrutturazione edilizia e impiantistica e il rinnovo degli arredi. E’ stata avviata la progettazione del nuovo arredo della biblioteca di Golosine, che sarà consegnato in tarda primavera 2026, e quella per la ristrutturazione della Sezione Ragazzi della Biblioteca di San Michele, che si amplierà con il recupero dell’ex magazzino quale Spazio Giovani. E’ stata inoltre avviata la fase progettuale per lo spostamento delle biblioteche di Borgo Milano e Ponte Crencano in spazi limitrofi più adeguati.

Biblioteche vive: le attività culturali nel 2025

Ampia e variegata l’offerta culturale offerta dalla Biblioteca Civica: 383 gli eventi organizzati nei diversi spazi, di cui 122 nella sola sala Farinati, utilizzata tutti i giorni per iniziative proposte anche dai diversi assessorati e in relazione a manifestazioni cittadine.

Numerose le mostre proposte negli spazi della Protomoteca: da GuardaTe di Fondazione San Zeno a Linea 70, alla mostra dei fumetti di Bonadimani e a quella dedicata al centenario del CAI Verona; dall’importante mostra sulla Biblioteca Civica negli anni 1943-45 a Custodi della storia, dedicata ai preziosi manoscritti della Biblioteca Civica.

La Galleria della Biblioteca Ragazzi ha ospitato diverse mostre bibliografiche sul Giorno della Memoria, Poesia e cianotipia e Beatrice Alemagna, le mostre L’arte delle copertine, a cura di Kasa dei libri per il festival Libri e rose, e Storie in un click, dedicata ai libri fotografici per l’infanzia.

La Vetrina è stata allestita a sostegno della Global Sumud Flottilla e ha ospitato una mostra fotografica su Gaza.

Tre le edizioni del mercatino del libro usato, che hanno totalizzato un ricavo di 17.200 euro; tre anche le edizioni primaverili dei mercatini nelle biblioteche Santa Lucia, Borgo Trieste e Borgo Roma, in relazione al Progetto SPAZI LIBeRI e al programma di attività dedicate ai giovani.

Il progetto SPAZI LIBeRI, conclusosi al 31 agosto 2025, ha consentito l’ampliamento orario a 40 ore delle tre biblioteche sopracitate e l’attivazione delle reti locali di associazioni e gruppi che hanno collaborato all’organizzazione partecipata di numerose attività dedicate alla fascia giovanile.

Notevole l’incremento della frequentazione di queste biblioteche da parte del pubblico dei giovani, che possono ora usufruire di ricche sezioni di fumetti e graphic novel, recentemente aggiornate.

Importanti le nuove collaborazioni attivate con la rete territoriale: tra esse si segnalano in particolare le attività intraprese con i gruppi di lettura nelle biblioteche di quartiere e in Biblioteca Civica, che ha proposto nei mesi estivi diversi silent reading party e presentazioni serali, animando così l’estate in biblioteca. La Biblioteca Golosine ha visto la nascita del primo Gruppo di lettura adulti condotto da una bibliotecaria e del primo gruppo di lettura adolescenti autogestito, mentre la Civica ha ospitato il gruppo di lettura Giovani adulti condotto da Giuliana Facchini.

Il 2025 ha visto l’avvicendarsi di 7 volontari del servizio civile Universale, che hanno concluso a fine maggio, con ulteriori 7 volontari, tuttora in servizio, che stanno collaborando attivamente alla gestione delle raccolte, al recupero del patrimonio e alle attività educative e culturali.

Al percorso di Servizio Civile Universale si aggiungono anche i percorsi di tirocinio universitario, che nel 2025 hanno visto attivi in biblioteche 13 studenti di varie Università italiane, e i percorsi di PCTO per studenti della scuola media superiore di secondo grado che hanno visti attivi circa 28 ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Intensa anche l’attività del Servizio Audiovisivi, con le sue 6 rassegne per tutte le età, i gruppi di visione , 3 seminari e un corso sul doppiaggio, per un totale di 176 eventi e 3760 presenze

Le biblioteche di quartiere hanno totalizzato 127 eventi e attività, organizzate in rete con il territorio: attivissime Borgo Trieste, Montorio e Golosine.

A scuola di biblioteca: le attività dididattiche

Infine, i numeri delle attività dedicate alle scuole: 158 le visite guidate e i percorsi tematici in Civica, 111 i percorsi degli Audiovisivi, 212 le visite nelle decentrate.

Un patrimonio che cresce: acquisizioni e catalogazione

Nel corso del 2025 sono stati acquistati 5180 nuovi titoli e inserite a catalogo 34189 notizie monografiche (comprensive di nuovi acquisti e recupero del pregresso) e 5427 fascicoli di periodici. Tra questi si segnala, in fase di completamento, il recupero catalografico informatizzato del Fondo Luigi Messedaglia.

E’ stata catalogata l’intera donazione della famiglia Gaiardoni: un fondo librario composto da oltre 1000 volumi legati al tema della parapsicologia e dell’esoterismo che va ad arricchire la collezione precedentemente giunta con la donazione Poggi.

Il Fondo Gaiardoni è visibile a catalogo e disponibile per la consultazione previa prenotazione.

Un patrimonio da valorizzare: fotoriproduzione e digitalizzazione

In relazione al patrimonio di conservazione della Biblioteca risulta importante sottolineare il servizio di fotoriproduzione che, per l’anno 2025, vede 107 richieste ricevute ed evase per un totale di 1.109 riproduzioni evidenziando un’attività in piena crescita.

E’ stato portato a termine il progetto PNRR della Regione Veneto che ha previsto la digitalizzazione di circa 850 cinquecentine (cinquecentine veronesi e aldine) e circa 500 manoscritti della Biblioteca Civica; attualmente si sta procedendo con la fase di controllo con i database nazionali per poter procedere alla pubblicazione delle immagini che saranno a disposizione di tutta la cittadinanza e di tutti i fruitori dei servizi delle biblioteche.

Conseguentemente è stato firmato un accordo di collaborazione con la Scuola Nazionale patrimonio e attività culturali (progetto Dicolab) e l’Università degli studi di Verona per due borse di studio che andranno a valorizzare e a promuovere l’operazione di digitalizzazione del patrimonio antico.