Biblioteche civiche. Attivita’ 2023. Ampliati servizi e iniziative culturali

Forte l’impegno messo in campo dall’Amministrazione, per rafforzare offerta e accessibilità. Raggiunti i quasi 200 percorsi didattici realizzati dalle Biblioteche civiche e dal Centro Audiovisivi, con la partecipazione di circa 5 mila ragazzi e ragazze. Sviluppato un piano editoriale social ad hoc che ha conquistato l’utenza promuovendo positivamente le attività. Riattivato il Servizio Civile Universale e altre collaborazioni, in accordo con l’assessorato alle Politiche giovanili, per rafforzare la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze.

Visite guidate, mercatino dei libri usati, incontri con gli autori, letture per bambini, proiezioni e laboratori. Si rafforza l’ampia offerta culturale delle Biblioteche comunali, che punta a garantire all’utenza una sempre più allargata proposta di servizi. Tanti i progetti perfezionati o avviati nel corso del 2023, anche grazie al contributo dei giovani. In Civica e al centro Audiovisivi, in accordo con l’Assessorato alle Politiche giovanili, dallo scorso anno sono in attività sei ragazzi e ragazze del Servizio Civile Universale, numerosi tirocinanti universitari e studenti dei progetti PCTO attivati con le scuole superiori della città.

Una squadra preziosa che opera nell’ambito della gestione dei prestiti bibliografici e non solo, fornendo un valido supporto all’utenza, italiana ma anche straniera, che sempre più numerosa accede, utilizza e vive gli spazi delle Biblioteche cittadine. A fare da guida un importante obiettivo, quello di crescere insieme per crescere per tutti.

“Nel corso dell’ultimo anno – evidenzia l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia, facendo una sintesi delle attività messe in campo nel corso del 2023 – la Biblioteca civica ha rafforzato la propria vocazione di polo culturale aperto alla città e alla rete delle realtà culturali, offrendo i propri spazi e collaborando nella realizzazione di un fitto calendario di incontri, conferenze, presentazione di libri e mostre anche in relazione alle manifestazioni cittadine, da ultimi, il Giorno della Memoria e Verona in Love. E’ un centro fondamentale per lo sviluppo di idee, il soddisfacimento di curiosità, la ricerca e la raccolta di informazioni. Perché l’accesso libero alla conoscenza, al pensiero, alla cultura, è fondamentale per la formazione di persone libere, indipendenti, in grado di decidere in maniera autonoma e di giocare un ruolo attivo nella società. E questa è l’ottica in cui le Biblioteche civiche di Verona hanno lavorato e continueranno a farlo”.

Alcuni dati 2023. Raggiunti i quasi 200 percorsi didattici realizzati dalle Biblioteche civiche e dal Centro Audiovisivi, con la partecipazione di circa 5 mila ragazzi e ragazze.

Inoltre, al Centro Audiovisivi realizzate 13 rassegne cinematografiche, per un totale di 74 proiezioni; 5 presentazioni di libri e 5 seminari.

Principali attività sostenute nel corso del 2023. E’ ripresa l’organizzazione dei mercatini dei libri usati, evento molto apprezzato dalla cittadinanza, ma anche dai turisti che, in visita in città, entrano e acquistano i libri che, in un’ottica di circuito virtuoso dello scarto bibliografico, riprendono vita e percorrono nuove strade. Il ricavato da queste vendite finanzia l’acquisto di nuovo materiale da mettere a disposizione dell’utenza.

E’ possibile donare libri alla biblioteca (tutte le informazioni e le modalità sul sito www.biblioteche.comune.verona.it), che potranno essere inseriti nelle raccolte oppure rimessi in circolo al fine di apportare nuove risorse all’istituzione.

Piano editoriale social. Sui canali social di @bibliotechedelcomunediverona, in questi ultimi mesi fortemente rinnovati, sono puntualmente veicolate al pubblico le notizie sulle attività proposte, al punta da divenire, per numero di connessioni, un punto di riferimento a livello nazionale e non solo.

Al Centro Audiovisivi, da settembre, proposte le rassegne cinematografiche ogni sabato mattina con proiezioni e laboratori dedicati ai bambini.

Visite guidate. Prenotazioni esaurite fino al prossimo giugno per le visite guidate alla Civica, alla Biblioteca Ragazzi e al Centro Audiovisivi. Un altro servizio molto apprezzato dagli istituti scolastici cittadini, che rientra tra le tante offerte didattiche messe in campo dalle Biblioteche anche nelle sedi di quartiere. Oltre alla Civica, infatti, sul territorio comunale vi sono altre dodici biblioteche decentrate, nelle quali le visite organizzate diventano un’opportunità per avvicinare alla lettura gli utenti dalla prima infanzia all’adolescenza, offrendo un servizio culturale gratuito.

Letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. Le biblioteche comunali propongono, con appuntamenti settimanali, letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni, in collaborazione con Nati per leggere.

Le letture vengono svolte dalle lettrici e dai lettori volontari in lingua italiana, francese inglese, spagnola, greco moderno e, da febbraio 2024, anche in lingua ucraina.