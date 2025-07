Consiglio Comunale, circa 12 milioni di opere in edilizia pubblica, civile, scolastica e sportiva

Tra gli interventi quello alla ex scuola elementare di Poiano in Circoscrizione 8^, quelli conservativi sul Teatro Romano, quello al Centro natatorio Castagnetti

Con il passaggio in Consiglio Comunale si completa l’iter di assegnazione di una prima tranche dell’avanzo 2024 di circa 12 milioni di euro per il finanziamento di diverse opere cantierabili nel corso del 2025. Con l’approvazione della delibera 45/2025 (approvata con 21 voti favorevoli, 9 contrari) l’Amministrazione mette a terra interventi nei settori dell’edilizia pubblica, civile, scolastica e sportiva.

“Con questa prima deliberazione dell’avanzo, alla quale ne seguirà una seconda entro la fine di luglio – precisa l’assessore al Bilancio Michele Bertucco – sono stati destinati complessivamente circa 12 milioni di euro, per la realizzazione di opere di rilievo, come 1.400.000 euro destinato all’ex scuola Elementare di Poiano in Circoscrizione 8^ oppure il milione di euro a favore del Centro natatorio Castagnetti. L’avanzo di amministrazione verrà utilizzato – conclude Bertucco – per molte opere urgenti e attese da anni dai cittadini, avendo tenuto conto dalle loro segnalazioni”.

Fra le principali opere:

Edilizia e impiantistica sportiva

Per interventi di adeguamento normativo e strutturale 1 milione di euro alla piscina Castagnetti; 800 mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Colombo, Ascianghi–Bersaglieri; 600 mila euro per intervento di recupero degli spazi del Lido di via Galliano. Ancora, 400 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria non programmata di edilizia sportiva; 300 mila euro per adeguamento impianti elettrici e illuminazione degli impianti sportivi comunali; 250 mila euro per la costruzione di edifici a servizio dell’impianto sportivo in via Belluzzo; 200 mila euro per la progettazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo De Stefani.

Altre opere di rilievo

Per il completamento dei lavori a Palazzo Bocca Trezza destinati euro 1.230.000. Nell’ambito dell’Art Bonus all’Arena, euro 700.000 in favore di interventi di conservazione, valorizzazione e fruizione dell’anfiteatro romano. Inoltre, sempre per l’Arena, 180 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria.

Rilevante investimento per la Cinta Magistrale, Porte e Fortificazioni, con una destinazione di avanzo complessivo pari a 550 mila euro. Inoltre, sempre in favore di Mura magistrali e Ponti monumentali, 250 mila euro per attività di progettazione opere strutturali comprese le verifiche di vulnerabilità sismica. Per i Forti, 100 mila euro per risanamento, recupero e restauro. E 60 mila euro per il restauro Portale storico ex gasometro.

Ancora, a Palazzo della Gran Guardia installazione serramenti permanenti nel loggiato per euro 450.000. Inoltre per il progetto di intervento Ars District – Il Parco dell’Arsenale, euro 300.000 per ulteriori interventi di bonifica nelle aree esterne alla Palazzina di comando e corte centrale. In favore dei Musei civici 255 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria.

Al Teatro Romano destinazione di 250.000 euro per il restauro conservativo e consolidamento statico delle strutture di epoca romana; a Palazzo Pompei per interventi di adeguamento antincendio per euro 110.000; al Museo di Castelvecchio per l’ultima parte dei lavori di restauro della passerella scarpiana di Cangrande della scala destinati euro 19.800.

Altri interventi

In favore della transizione digitale, 450 mila euro per acquisto attrezzature informatiche. Inoltre, 90 mila euro per intervento di realizzazione continuità elettrica a servizio dell’anfiteatro Arena. Ancora 400 mila euro per acquisto arredi specialistici per attività di allestimento del sito degli Scavi scaligeri; 400 mila euro per acquisto automezzi e arredi comunali. Inoltre, 250 mila euro per la demolizione del teatro a Borgo Nuovo; 180 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria edilizia civile; 100 mila euro per la messa in sicurezza di immobili comunali.

Domande di attualità

L’assessore all’ambiente, Tommaso Ferrari, ha replicato alla consigliera di Verona PER, Carla Padovani che ha presentato più domande di attualità sulla manutenzione straordinaria nel campo sosta in zona Stadio, relativamente alla quale il Consiglio ha approvato una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per procedere alla manutenzione straordinaria di tali servizi nell’ottobre 2022. “L’amministrazione si è attivata – ha affermato Ferrari – fino alla progettualità e alla richiesta del preventivo. Abbiamo comunque aggiornato il preventivo per la realizzazione, che include anche le spese di smantellamento delle attuali strutture. La cifra complessiva dell’intervento di costruzione e di quello di smantellamento è stimata indicativamente sui 230mila euro. Provvederemo ad inserirlo nella nuova programmazione triennale”.

Numerose le mozioni.

Maria Fiore Adami, consigliera di Fratelli d’Italia ha parlato della situazione rifiuti e relativa attività di Amia. Alberto Battaggia di Damiano Tommasi Sindaco ha ricordato la figura di Helene De Franchis, fondatrice dello Studio La Città nel 1959, mancata di recente. Il sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento dei Sindaci è stato oggetto di comunicazione sia da parte di Battaggia che da Paolo Rossi, consigliere di Verona Domani e da Salvatore Papadia. La consigliera del Partito Democratico, Carla Agnoli, ha ricordato come l’ingresso ferroviario a Nord di Verona sia al centro dell’impegno della 3^ circoscrizione. Il consigliere Lorenzo Didonè di damiano Tommasi sindaco si è unito ad Agnoli nei ringraziamenti alla 3^ Circoscrizione, sottolineando come sia in corso un impegno di ascolto e ricerca di soluzioni adeguate. Il consigliere Salvatore Papadia ha argomentato sul rapporto tra il partito democratico e l’Amministrazione. Chiara Stella di Damiano Tommasi Sindaco ha citato un articolo di Cristina Comencini del Corriere della Sera per affrontare il tema della donna che ha diritto di essere e diventare mamma.