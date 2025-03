Consiglio comunale. Risposta vicesindaca Bissoli su assegnazione bar-ristoro “Circolo 1° Maggio”

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di questa sera, la vicesindaca Barbara Bissoli ha data risposta tecnica al consigliere comunale Luigi Pisa (FI) documentando tutto il processo che ha riguardato l’assegnazione del bar-ristoro ‘Circolo 1° Maggio’, presente in via Lanificio 60 a Montorio, evidenziando la nuova progettualità in corso.

Vicesindaca Bissoli: “In virtù della naturale vocazione sportiva del compendio, la gestione amministrativa dell’intero Circolo 1° Maggio era assegnata alla Direzione Sport la quale da ultimo – con Determinazione del Dirigente Sport e tempo Libero n. 984 del 6 marzo 2013 – ha affidato, previa procedura ad evidenza pubblica, la concessione di servizio e di lavori, avente ad oggetto l’impianto sportivo comprensivo dell’edificio del bar-ristoro, al Centro Polisportivo Ricreativo Culturale Dilettantistico Circolo 1° Maggio, di seguito Centro Circolo 1° Maggio, presieduto dal sig. Ercole Fiorini.

Tale affidamento era caratterizzato da una durata contrattuale di nove anni con scadenza 11 marzo 2022, temine che sarebbe stato prorogato di dodici mensilità a causa della pandemia da Covid-19. Il valore della concessione dell’intero Centro Circolo 1° Maggio era composto dalla corresponsione mensile di un canone di circa € 2.000,00 oltre IVA e dall’obbligazione, posta a carico del Centro stesso, di effettuare lavori di riqualificazione per € 120.000,00 oltre IVA. Erano posti a carico del concessionario anche oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di spese di utenze.

Detta concessione prevedeva la facoltà del Centro Circolo 1° Maggio di sub-concedere il servizio di bar-ristoro. Pertanto con contratto di sub-concessione e affitto d’azienda del 1° febbraio 2014, il Centro Circolo 1° Maggio ha sub-concesso il bar alla società Bar Circolo 1° Maggio s.a.s. di Melotto Stefano & C., le cui condizioni economiche non sono note all’Amministrazione.

Alla naturale scadenza del rapporto concessorio, la parte “sportivo-ricreativa” del Centro Circolo 1° Maggio è divenuta oggetto di un Patto di Sussidiarietà per la valorizzazione del compendio attraverso attività sportiva e ricreativa – giusta convenzione del 13 marzo 2023 p.g. 103840 tra la Direzione Generale e l’associazione Circolo polisportivo ricreativo 1° Maggio, presieduta dal sig. Ercole Fiorini; il bar-ristoro non è stato incluso nel Patto di Sussidiarietà.

Ricordo che l’edificio deputato a bar-ristoro in discussione ha una superficie calpestabile di mq. 140,64 – consistente in un locale principale di ristoro, un magazzino, un ripostiglio, servizi igienici con antibagno e un ufficio ad uso del gestore; esternamente è attrezzato un plateatico stagionale per un’area complessiva di circa 34 mq.

Dalla scadenza del rapporto privatistico tra gestore del bar e il Centro Circolo 1° Maggio (13 marzo 2023), la ditta Bar Circolo 1° Maggio s.a.s. di Melotto Stefano & C ha proseguito la gestione e la Direzione Patrimonio ha introitato l’indennità di utilizzo precario dei locali.

Ricevuta a metà novembre 2024 la delega al patrimonio comunale da parte del Sindaco, presa visione delle situazioni che necessitavano di pronta gestione, mi sono presa cura di verificare se fosse possibile formalizzare la gestione del bar del Circolo 1° Maggio con l’operatore che lo stava gestendo, per tramite di una concessione patrimoniale disciplinata dal Regolamento per la gestione del patrimonio Immobiliare del Comune di Verona, introdotto con deliberazione consiliare del 2010, modificato nel 2012 e nel 2013 dal Consiglio comunale e in parte qua dalla Giunta comunale nel 2017.

All’inizio del gennaio 2025, alla nostra richiesta di disponibilità a proseguire la gestione del bar con concessione patrimoniale, il sig. Stefano Melotto, rappresentante della società Bar Circolo 1° Maggio s.a.s. di Melotto Stefano & C. ha comunicato la propria indisponibilità a riaprire e a gestire il bar, a prescindere da ogni pattuizione relativa al corrispettivo di utilizzo. Il sig. Melotto ha consegnato, dunque, i locali al sig. Ercole Fiorini del Circolo 1° Maggio nei primi giorni di gennaio 2025.

A questo punto, verificata la fattibilità in base al predetto Regolamento comunale, una cooperativa sociale del terzo settore ad oggetto plurimo, che offre ai suoi utenti servizi di carattere socio-assistenziale (servizi di tipo A) ed attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (servizi tipo B) come previsti dalla Legge n. 381/1991, già in contatto con l’Amministrazione comunale specificatamente per questa progettualità sin dal settembre del 2023, ha presentato istanza di concessione in uso dei locali sin qui descritti, per il perseguimento delle proprie attività statuarie e per la realizzazione del progetto di un bar sociale attraverso l’adozione di un modello organizzativo di gestione dei locali sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale tramite l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la valorizzazione e promozione dello spazio, il potenziamento di una rete di attori attraverso un luogo che sia collettore e attrazione per attività, iniziative e collaborazioni con realtà associative del territorio; soprattutto, l’operatore non profit ha dimostrato di avviare immediatamente una sinergia con l’attiguo Centro Circolo 1° Maggio, sostenendo le finalità del Patto di Sussidiarietà in essere tra Centro e Comune di Verona.

Segnatamente, la richiesta prevede, ai fini di realizzazione dei propri intenti progettuali e finalità statutarie, interventi edili a favore dell’immobile e dei suoi allestimenti interni per un importo preventivato di circa 96.000,00€. Le opere consistono nella riqualificazione dei locali tramite la realizzazione di interventi sui pavimenti, sui serramenti, sugli impianti elettrici e di illuminazione, di sistemazione del portico, interventi sulla caldaia e sulla cucina, tutti rivolti a migliorare lo stato dell’immobile, considerando altresì che il rinnovamento degli arredi e dell’attrezzatura sono indispensabili per il rilancio dell’immagine di un bar sociale che sia anche bacheca di diffusione di informazioni, promozioni e comunicazioni delle attività previste sul territorio.

La proposta di delibera di approvazione della concessione patrimoniale richiesta dalla cooperativa sociale per il periodo di nove anni ad un prezzo di mercato ridotto in base al Regolamento comunale stesso, dovrebbe essere iscritta all’odg del prossimo martedì 11 marzo”.