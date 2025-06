Dal 16 giugno sara’ on line il nuovo sito del Comune, una rivoluzione nel rapporto trasparente con la cittadinanza

L’obiettivo è la fornitura di dati in modo semplice e intuitivo attraverso la digitalizzazione completa dei servizi. E’ stata creata un’area riservata all’utente accessibile via Spid, collegata l’App Io, un catalogo dei 403 servizi erogati e molte altre novità.

Da lunedì 16 giugno sarà attivo il nuovo sito internet del Comune di Verona, uno dei più consultati e utilizzati della città, con i suoi 4 milioni all’anno di visualizzazione delle pagine. Più accessibile e facilmente consultabile, con una modalità di configurazione semplificata che mette al centro le esigenze dei cittadini, visualizzando tutti i servizi erogati dall’ente a partire da un catalogo con tassonomia omogenea e le documentazioni disponibili sulle specifiche istanze in un apposita area dedicata al cittadino accessibile tramite SpID o CIE. Il tutto con una nuova visualizzazione mobile-first, che consente una perfetta accessibilità anche da telefono.

La nuova piattaforma, infatti, si caratterizza prevalentemente per la reingegnerizzazione dei contenuti, il collegamento alle banche dati nazionali e ai principali sistemi di pagamento on line, la predisposizione di un’area riservata all’utenza cui si accede tramite Spid, come quella prevista in tutti i siti delle principali amministrazioni statali, il collegamento con la App Io che un terzo dei veronesi ha scaricato e permetterà l’invio di notifiche.

E’ stato inoltre creato un catalogo dei 403 servizi erogati dal Comune: 10 di questi saranno oggetto di asseverazione per ottenere i fondi del Pnrr. Il sito, finanziato con i fondi Pnrr, è stato presentato oggi alla stampa.

Bandi Pnrr gestiti dalla direzione ICT: il totale dell’importo finanziato dei tre bandi CLOUD (4.759.690) – SITO (1.277.083) – CYBERSECURITY (1.381.430) è di euro 7.418.203. Il totale dell’importo finanziato dei restanti bandi è di euro 1.155.646, per un totale complessivo di euro 8.573.849.

Il rilascio del nuovo sito istituzionale segna l’inizio di un percorso strutturato e continuo, volto a rafforzare l’efficienza e la trasparenza dell’Amministrazione attraverso il digitale.

“E’ stato intrapreso un percorso di digitalizzazione importante da parte del Comune di Verona – spiega Jacopo Buffolo, assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale – che punta ad alzare lo sguardo sugli obiettivi e le possibilità di sviluppo future. Da lunedì sarà proposto in una veste nuova e ripensato nella struttura e operatività il nuovo sito del Comune di Verona. È un lavoro che portiamo avanti da più di un anno e che continuerà anche nei prossimi mesi. La nuova piattaforma vuole mettere al centro il cittadino, facilitandogli l’accesso ai servizi, la segnalazione di problematiche e l’utilizzo mobile e personale dell’Ente, grazie a usabilità, automazione di alcuni processi interi e omogeneità dei contenuti. Parliamo della gestione di più di 30.000 pagine di contenuti, e numerosi siti satellite che ora si troveranno in un unica piattaforma, su cui i cittadini potranno darci la loro opinione, lasciando feedback proprio per aiutarci a migliorare l’esperienza”.

Nei prossimi mesi, il Comune di Verona si concentrerà su alcuni orizzonti strategici di evoluzione:

Progressiva digitalizzazione dei servizi: l’ampliamento delle funzionalità disponibili online sarà accompagnato da un’analisi costante dei bisogni dell’utenza, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza del cittadino e ridurre le interazioni in presenza, laddove possibile.

I dieci servizi seguenti, completamente digitalizzati, saranno oggetto di asseverazione per l’ottenimento dei fondi Pnrr: Accesso atti, Pubblicazione matrimonio, Corsi di formazione, Pagamento Imu, Agevolazioni tributario, Iscrizione asilo nido, Iscrizione servizio mensa scolastica, Iscrizione trasporto scolarizzazione, Iscrizione scuole infanzia, Richiesta passo carrabile.

Più tre servizi trasversali: Segnalazione disservizi, Richiesta di assistenza, Prenotazione appuntamenti.

Interoperabilità tra banche dati: sarà potenziato il dialogo tra sistemi interni e piattaforme nazionali, favorendo una gestione più integrata ed efficiente delle informazioni.

Coinvolgimento attivo della cittadinanza: saranno attivati canali di ascolto, consultazione e partecipazione online, per raccogliere feedback e proposte utili al miglioramento continuo dei servizi.

Accessibilità e inclusività: il sito continuerà a essere sviluppato secondo i più avanzati criteri di accessibilità, per garantire il pieno diritto all’informazione e alla fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini, senza barriere.

Il nuovo sito è stato presentato questa mattina dall’assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale Jacopo Buffolo, insieme a Salvatore Cusumano, Direzione ICT e Transizione Digitale – Comune di Verona, Stefano Pasquali Unità Tecnologie di Comunicazione e Cooperazione Digitale – Comune di Verona, Antonello de Berardinis Direzione Comunicazione e URP – Comune di Verona, Daniele Turella, Ufficio Comunicazione – Comune di Verona e Gabriele Francescotto, Amministratore delegato – Opencontent.