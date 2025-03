Giornata di Raccolta del farmaco 2025. Oltre 18.000 (+20%) confezioni donate dai veronesi. Oggi in Comune consegnati i farmaci a 25 enti caritativi

Un incremento del 20% rispetto all’anno scorso con 18.185 confezioni donate dai veronesi in 163 farmacie, per un valore medio di oltre 165.000 euro. È questo il positivo bilancio della XXV Giornata di Raccolta del farmaco svoltasi tra il 4 e il 10 febbraio in 163 farmacie di Verona e provincia con la partecipazione di 700 volontari, molti dei quali Alpini e soci del Rotary club.

La consegna ai 25 enti caritativi che assistono circa 34.000 persone in stato di povertà sanitaria in provincia di Verona, è avvenuta oggi nella sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona.

“La solidarietà dei veronesi è sempre più grande – sottolinea l’assessora al Terzo settore Luisa Ceni –, come l’impegno dalla grandissima organizzazione del Banco Farmaceutico, che mette in gioco tante risorse della città per realizzare un importante risultato per le persone più fragili di Verona e della Provincia. Purtroppo anche nel nostro territorio sono molte le persone che devono scegliere fra comprare i farmaci o pagare la spesa o l’affitto. Situazioni gravi. Troppe persone sono sempre più fragili e queste risposte concrete hanno una ricaduta molto positiva su tante fasce della popolazione. Verona è una città generosa. Sempre pronta ad aiutare e la grande corsa alla generosità per la raccolta del farmaco ne è la dimostrazione”.

In Veneto in 553 farmacie sono state raccolte 52.895 confezioni (+13% sul 2024), per un valore medio di 578.000 euro, destinate a a 124 enti.

A livello nazionale hanno aderito 5.908 farmacie in tutta Italia, sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 850.000 euro.

“Senza un solo anello di questa lunghissima catena solidale non si sarebbero raggiunti i risultati da record del 2025 – sottolinea Michele Lonardoni delegato provinciale della Fondazione Banco Farmaceutico onlus –. La puntuale e complessa macchina organizzativa della Fondazione può contare sulla partecipazione attiva delle farmacie territoriali e dei singoli farmacisti che insieme ai volontari spiegano ai cittadini la finalità e la trasparenza della raccolta. Infine gli enti e oggi abbiamo consegnato nelle mani dei loro rappresentanti la lista esatta di tutti i farmaci destinati a chi sul campo, ogni giorno, grazie a quei medicinali e all’impegno spesso volontaristico curano chi non se lo potrebbe permettere”.

“Chi è entrato in farmacia nella settimana della raccolta ha visto quanto i farmacisti e i loro collaboratori credano in questa iniziativa socio sanitaria – dice Elena Vecchioni presidente di Federfarma Verona –. Ogni pezzo donato è un piccolo tesoro che aiuterà le persone a guarire da molte patologie. Ogni donatore ha la certezza, vista la trasparenza garantita da tutta la filiera solidale, che il ‘suo’ farmaco andrà a buon fine. Ringrazio quindi tutti coloro che in farmacia si sono spesi, oltre al quotidiano impegno lavorativo, per incrementare le donazioni. Ringrazio infine i titolari di farmacia che non solo offrono le location ideali per distribuzione capillare sul territorio, ma partecipando alla Giornata di raccolta del farmaco versano una quota pecuniaria alla Fondazione Banco Farmaceutico onlus fondamentale per la realizzazione dell’evento”.

“Le 13 farmacie Agec hanno contribuito a quest’ultima edizione della Raccolta del farmaco con 1.926 confezioni, in aumento di ben il 56% rispetto al 2024 quando furono 1.230 – dichiara la presidente Agec Anita Viviani –. Si tratta di un risultato molto positivo, che conferma il radicamento delle farmacie comunali sul territorio, per il quale ringrazio le nostre farmaciste e i nostri farmacisti e il nuovo responsabile d’area, dottor Luca Zamboni, che insieme hanno messo in moto questa bella corsa di solidarietà. Consentitemi di citare le 325 confezioni raccolte dalla Farmacia Olimpia, le 294 della farmacia di Quinto, le 247 della Farmacia Cadore: sono numeri alti che testimoniano la capacità di essere punto di riferimento nell’ambito dei nostri quartieri, facendo da tramite tra l’utenza che dona e le associazioni benefiche destinatarie degli aiuti”.

Hanno aderito all’iniziativa le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione tra gli altri con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi.

Alla consegna sono intervenuti l’assessora al Terzo settore Luisa Ceni, Michele Lonardoni delegato provinciale Fondazione Banco Farmaceutico, Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona, Anita Viviani presidente Agec, e Federico Realdon presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona.