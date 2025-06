Il lavoro in carcere si apre alle imprese. La nuova sfida che vede insieme Amministrazione e Camera Penale

L’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al detenuto, è assicurata un’occupazione lavorativa.

Un principio che, se fosse rispettato, porterebbe ad una maggiore integrazione dei detenuti al momento del loro rientro nella società civile, evitando che tornino a commettere reati.

Fino a oggi, a dare opportunità di lavoro ai carcerati sono state quasi esclusivamente realtà dell’associazionismo e del Terzo Settore, impegnate con progetti di stampo prevalentemente sociale. La nuova sfida, che vede l’Amministrazione ancora una volta in prima linea per promuovere l’importanza del lavoro come strumento rieducativo, è portare all’interno del carcere il mondo dell’imprenditoria nei suoi vari settori. Un’opportunità che porterebbe vantaggi sia agli imprenditori, grazie a significativi sgravi fiscali, sia ai detenuti che a tutta la comunità.

Il primo passo da fare è quello di fare rete e coinvolgere il mondo economico: domani, per la prima volta a livello nazionale, la Casa Circondariale di Verona ospita un incontro, promosso dalla Camera Penale veronese, che metterà in dialogo il mondo penitenziario, la società civile, le istituzioni e il mondo delle imprese.

‘Investire nella rieducazione. Come il lavoro può cambiare la vita dei detenuti e della comunità”, vedrà la partecipazione di esperti e professionisti e darà l’opportunità di visitare gli spazi produttivi all’interno delle mura dell’istituto penitenziario.

Sì, una nuova sfida che l’amministrazione ha accolto con grande entusiasmo per la sua specifica particolarità di coinvolgere, per la prima volta, il mondo dell’imprenditoria e dei consulenti del lavoro, attraverso un contributo costruttivo con possibili ritorni per l’intero tessuto sociale- ha detto l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza Stefania Zivelonghi-. L’obiettivo è quello di creare un modello che sia vincente su vari fronti con l’obiettivo di dare dignità e possibilità di reinserimento sociale ai detenuti una volta usciti dal loro periodo di detenzione oltre che una convenienza economica generale per la comunità”.

“Sono molte le persone che si rivolgono all’Ufficio politiche del lavoro dopo essere uscite dal carcere e trovano tutta una serie di riferimenti e di aiuti sia per gli aspetti di carattere sociale sia per gli aspetti di carattere lavorativo – spiega l’assessore al Lavoro Michele Bertucco-. E’ importante creare una rete anche con le imprese che ci permetta poi di dare delle risposte concrete”.

“L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come istituzioni, professionisti, imprese,

cooperative e terzo settore possano collaborare per rendere effettiva la funzione rieducativa della pena, in attuazione dell’art. 27 della Costituzione, tramite un viaggio nelle

carceri”, ha detto Paolo Mastropasqua, presidente di Camera Penale Veronese.

“Secondo dati del CNEL, quando un detenuto ha accesso a un percorso lavorativo,

il tasso di recidiva si abbassa drasticamente, passando da una media del 70% al 2%. Il lavoro rappresenta quindi una risposta reale non solo al rischio di ricaduta nel reato, ma anche a quello, sempre più drammatico, dell’abbandono esistenziale e dei suicidi in carcere- ha affermato Alessandro Favazza, componente del Direttivo di Camera Penale Veronese e dell’Osservatorio Carcere Unione delle Camere Penali Italiane-. In un sistema penitenziario sotto pressione, “reinvestire nella rieducazione” significa costruire percorsi credibili, sostenibili e condivisi tra pubblico e privato, per trasformare la detenzione in opportunità”.

“Auspicando che l’evento possa rappresentare – una volta di più – l’occasione per implementare/favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto penitenziario, nella convinzione che il lavoro costituisce una componente irrinunciabile della dignità umana, ancor più per i soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale, per i quali lo stesso assume la connotazione di elemento essenziale del trattamento penitenziario al fine di tendere al finalismo rieducativo-risocializzante, consacrato dalla Costituzione”, è il commento della direttrice del Carcere Mariagrazia Bregoli.

Con il patrocinio del Comune di Verona, Dell’Ordine degli Avvocati di Verona, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, di Confindustria e Confcooperative, oltre ad altre associazioni che ci hanno supportato, accanto alle istituzioni giudiziarie, l’evento vedrà la partecipazione della Dott.ssa Linda Arata, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia; Dott.ssa Rosella Santoro, Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto; Dott. Dario Demme, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro; Cavaliere del Lavoro Anna Fiscale, progetto Quid – Impresa sociale; Dott.ssa Annalisa Faccincani, consulente del lavoro per il progetto Quid – impresa sociale.

Oggi in municipio si terrà un nuovo incontro del Tavolo di lavoro promosso dal Comune per trovare soluzioni condivise alle problematiche che negli ultimi mesi hanno interessato la casa Circondariale di Verona, a cui partecipano istituzioni, enti, associazioni e realtà coinvolte a vario titolo.

Presenti in conferenza stampa Dario Demme, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Annalisa Faccincani, consulente del Lavoro per il progetto Quid – impresa sociale