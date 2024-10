In arrivo un nuovo Centro di Comunita’

Grazie al contributo di Fondazione Cariverona, in Borgo Trento verrà aperto il 13° Centro di Comunità. Obiettivo, partire con le attività in primavera.

In arrivo un nuovo Centro di Comunità, il 13esimo del Comune di Verona. Sarà nel quartiere di Borgo Trento, in Circoscrizione 2^, la più scoperta dal servizio che ha come mission è diventare punti di riferimento per tutta la popolazione, dove anziani, bambini e famiglie stanno insieme con proposte e iniziative gratuite.

Il nuovo Centro troverà spazio all’interno della scuola primaria Provolo in via Camozzini, dove alcune sale non utilizzate per l’attività didattica saranno sistemate per ospitare le attività del Centro.

Con il progetto ‘La Comunità al Centro’ il Comune ha infatti ottenuto da Fondazione Cariverona il finanziamento di 92 mila euro, erogati nell’ambito del bando Rigenerazioni. La somma serve in parte per riqualificare gli spazi e in parte per la progettazione delle attività che andranno ad animare il Centro. Il Comune contribuisce alla ristrutturazione degli spazi con 30 mila euro.

Approvato dalla giunta il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento, ora si può procedere con il progetto esecutivo e il successivo affidamento dei lavori.

Gli uffici della Direzione Servizi sociali stanno già individuando le realtà associative con cui avviare la programmazione del Centro di Quartiere di Borgo Trento.

“Con questo bando riusciamo ad implementare il progetto dei Centri di Comunità, gli ex Centri anziani che, dopo la pandemia, hanno riaperto con una nuova mission, quella di creare luoghi e occasioni di coesione e condivisione tra tutti i cittadini – afferma l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni-. Il territorio della Circoscrizione 2^ è quello più carente di Centri di Comunità e quello con la popolazione più anziana, da qui la scelta di rispondere a questa doppia esigenza realizzando in Borgo Trento il nuovo spazio, che vogliamo aprire il prima possibile”.

I Centri di Comunità sono aperti per 5 giorni alla settimana e per almeno 20 ore settimanali. Al loro interno vengono programmate attività gratuite diversificate e specifiche, che si articolano in: attività ricreative, come giochi di società e passatempi collettivi, laboratori creativi manuali, con l’obiettivo di stimolare e mantenere le abilità manuali e favorire la socializzazione, intrattenimento e attività di animazione sociale; attività socio-culturali, come conferenze e dibattiti, corsi di formazione/informazione, visite e gite guidate, eventi culturali, sportello di segretariato sociale per supporto digitale; attività di prevenzione socio-sanitaria, come corsi di varie discipline per favorire il movimento (cammino, ginnastica, danza, ecc), prestazioni di prevenzione sanitaria (misurazione della pressione arteriosa e della glicemia), incontri informativi su tema del benessere, della salute e dell’alimentazione, sensibilizzazione su tematiche ambientali.

Eccoli i 12 Centri attivi, a cui si aggiungerà quello di Borgo Trento.

Prima circoscrizione: Centro ‘Santa Toscana’ in via Santa Toscana 9, gestito da Fevoss Verona Santa Toscana OVD. Centro ‘Dell’Isolo’ in via Interrato dell’Acqua Morta 54, gestito da associazione Pro Senectute OVD. Centro ‘Massimo D’Azeglio’ in Circonvallazione Maroncelli 8/b, gestito da Anteas “La Rete” APS.

Seconda circoscrizione: Centro di Parona in Largo Stazione Vecchia 16, gestito da Spazio Aperto società Cooperativa Onlus e Spazio Lab ODV.

Terza circoscrizione: Centro di Borgo Nuovo in via Licata 33, gestito da M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori APS.

Quarta circoscrizione: Centro di via Velino, in via Velino 22, gestito da Circolo Acli Verona Sud-Ovest APS. .

Quinta circoscrizione: Centro di via Tombetta in via Volturno 22, gestito da Auser provinciale di Verona ODV. Centro di Cadidavid in piazza Roma 8, gestito da Fevoss Verona Santa Toscana OVD . Centro di Palazzina in via Copparo 19, gestito da M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori APS.

Settima circoscrizione: Centro di Porto San Pancrazio in via Stoppele 10, gestito da Auser provinciale di Verona ODV.

Ottava circoscrizione: Centro di Poiano in piazza Penne Mozze 2. Centro di Quinto in via Valpantena 85/c. Entrambe gestite da associazione Valpantena ODV.