Inaugurata “Casa Elena”, “nido” della solidarietà ABEO

Di certo Elena Travenzolo, radice d’attivismo dell’ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) scomparsa per un tumore ai polmoni a 59 anni nel maggio scorso, ha sorriso da lassù. Per l’inaugurazione, il 23 novembre, di quattro confortevoli mini appartamenti nell’ambito di Villa Fantelli, in via Mameli 61, destinati ad ospitare familiari di piccoli malati in cura presso lo specifico reparto dell’ospedale di Borgo Trento accanto. Strutture ricettive non a caso, infatti, denominate “Casa Elena”, quale ringraziamento nel tempo per l’impegno solidale profuso.

Lasciata alle spalle la posa della prima pietra nel febbraio 2023, il progetto-ABEO è diventato realtà operativa con il taglio del nastro di autorità istituzionali, clinico-universitarie ed associative.

Alla cerimonia, infatti, hanno partecipato (oltre a tanti volontari dell’organismo) il presidente della Camera dei deputati, on. Lorenzo Fontana, la vice presidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il referente del rettore dell’Università scaligera, Giovanni De Manzoni, il primario del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’“Ospedale della donna e del bambino” di Borgo Trento, Simone Cesaro, il prefetto ed il questore di Verona, Demetrio Martino e Rosaria Amato, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnello Francesco Novi e colonnello Italo Savarese, il presidente di ABEO ed il suo vice, Alberto Bagnani e Piero Battistoni.

Non è mancato il Papà del Gnoco, in rappresentanza del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, nel nutrito elenco di sponsor a sostegno dell’iniziativa.

La giornalista Tiziana Cavallo ha fatto da filo conduttore dei vari interventi, sottolineando i nomi dati a ciascun alloggio ispirati all’acronimo ABEO: Amore, Bellezza, Empatia, Ottimismo. Non solo termini retorici, ma tempre e sproni alla speranza, durante le delicate fasi del trattamento d’oncoematologia pediatrica.

Servizio, foto e video di

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata