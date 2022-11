Nessuna competenza da parte comunale per il restauro dell’epigrafe quasi illeggibile sulla casa natale di Berto Barbarani

Niente restauro in vista della scritta, in gran parte illeggibile, della lapide marmorea apposta sulla casa in via Ponte Nuovo 10 dove, il 3 dicembre 1872, nacque il poeta dialettale e giornalista Berto Barbarani, cantore di Verona e della veronesità più schietta.

Dopo che “Il Giornale dei Veronesi” aveva sollevato la questione dell’irriguardosa incuria della lastra (https://ilgiornaledeiveronesi.it/rubriche/verona-ricorda/verona-ricorda-liscrizione-lapidea-sulla-casa-natale-di-berto-barbarani-snobbata-dai-contemporanei/) coinvolgendo l’Urp (Ufficio relazioni col pubblico) del Comune di Verona, demandato a convogliare le osservazioni dei cittadini su anomalie rilevate verso i corretti preposti istituzionali perché questi provvedano a riguardo, la segreteria della Direzione Edilizia Monumentale Civile s’è dichiarata non competente all’avvio di un’eventuale procedura di ripristino conservativo.

Il motivo? Spiegato nella sintetica replica: “Dalla verifica effettuata presso i nostri uffici, si comunica che la lapide oggetto della cortese segnalazione è posta su una casa di proprietà privata. L’intervento manutentivo pertanto compete ai proprietari dell’immobile”.

Punto? No. Resterebbe da accertare se il marmo con epigrafe sia stato collocato, a suo tempo, da un soggetto comunale/pubblico o privato individuabili (con obblighi almeno morali di cura) e se i proprietari della casa, interpellati ufficialmente, siano disposti o meno a prendersi in carico il compito, auspicando la collaborazione della stessa Direzione Edilizia Monumentale Civile.

Il ricordo ancora ben celebrato di Berto Barbarani, uomo e poeta sensibile ed arguto, non merita d’incepparsi in uno sterile scaricabarile od in un burocratico conflitto di competenze.