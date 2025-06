Nuova anagrafe alle Golosine: riportiamo i servizi sul territorio

Verona, 20 giugno 2025.

“La giunta comunale ha approvato la riapertura di uno sportello anagrafico in Quarta Circoscrizione incrementando così il livello di decentramento dei servizi amministrativi a favore dei quartieri, una buona notizia per i popolosi rioni di Santa Lucia, Golosine e Madonna di Dossobuono che in questo modo potranno fruire dell’ufficio di via Tevere, già sede del vecchio servizio anagrafico, per il disbrigo delle pratiche principali, compreso il rinnovo della carta di identità elettronica o la sostituzione del vecchio documento cartaceo con la nuova tessera digitale”. I consiglieri comunali Pd Fabio Segattini (capogruppo) e Francesco Casella, assieme al segretario del Quarto Circolo Pd Marco De Fazio, esprimono soddisfazione per la scelta dell’amministrazione di portare avanti il piano di decentramento dei servizi comunali. “Era un impegno che ci eravamo presi e che stiamo mantenendo”.



“La sede di via Tevere era chiusa dal 2019 – ricorda l’assessore ai servizi demografici Federico Benini – dopo il Covid è stato imposto un taglio dei servizi ai quartieri con la scusa della digitalizzazione che tuttavia va preparata meglio, senza lasciare nei guai gli anziani, che comunque necessitano di aiuto, e che in ogni caso non può sostituire del tutto la presenza fisica per alcune pratiche specifiche come l’emissione di una nuova carta d’identità. Per questo fin dal dicembre 2022 abbiamo deciso di riaprire due sportelli a Borgo Milano e a San Michele. Nel corso del 2024 è stata la volta della Quinta Circoscrizione con la riapertura dello sportello in via Benedetti e ora anche in Quarta Circoscrizione. Si tratta di un impegno contenuto nel programma di mandato che abbiamo adempiuto anche facendo pressione con Poste Italiane e vari istituti bancari per lasciare alcuni servizi sul territorio, come nel caso del nuovo Postamat a Ponte Catena”.