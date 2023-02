Nuova copertura sulle scale mobili del parcheggio centro

Approvato il progetto definitivo per mettere in sicurezza il passaggio pedonale. Ultimate tutte le procedure per la rimessa in funzione delle scale mobili e dell’ascensore.

Le scale mobili del parcheggio Centro saranno presto dotate di nuova copertura che le proteggerà dalle intemperie e garantirà sicurezza alla mobilità degli utenti.

La giunta ha approvato oggi il progetto definitivo dell’intervento, che di fatto va a completare la struttura che consente l’attraversamento sotterraneo di Lungadige Galtarossa e che collega la città antica ad uno dei parcheggi cittadini più utilizzati da turisti e visitatori. Un’opera che l’Amministrazione, attraverso l’assessorato all’Edilizia Monumentale, ha indicato come necessaria e per la quale ha finanziato ulteriori 131 mila euro rispetto al costo preventivato nel piano di fattibilità del 2016 e che servono per coprire l’incremento di spesa a seguito dell’approvazione del prezzario regionale 2022. Il costo complessivo dell’opera, che sarà realizzata tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, è quindi di 381 mila euro.

Oltre alla copertura, è prevista anche l’installazione delle pensiline ai lati delle scale mobili, che saranno realizzate sotto forma di vetrate per essere uniformi all’ascensore.

L’iter prevede ora la redazione, da parte dello studio incaricato della progettazione esecutiva, in cui saranno dettagliati i tempi dei lavori e il piano per la sicurezza.

La rimessa in funzione delle scale mobili e dell’ascensore è prevista a breve. L’Amministrazione ha infatti ultimato tutti i passaggi per affidare il nuovo incarico di responsabile di esercizio dell’impianto, indispensabile per il suo funzionamento, e per il collaudo da parte di ANSFISA, ente ministeriale a cui competono le verifiche su questo tipo di interventi. Dopo il collaudo, scale mobili e ascensore potranno ripartire.