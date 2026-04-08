Otto passi nel Purgatorio di Dante: un viaggio nei quartieri di Verona alla scoperta della Divina Commedia

Dal 10 aprile a Verona l’evento itinerante “8 passi con Dante – Purgatorio”, un ciclo di otto appuntamenti dedicati alla seconda cantica della Divina Commedia, che fa seguito al successo dell’edizione dello scorso anno incentrata sull’Inferno. Il progetto è proposto dall’Assessorato al Decentramento, in collaborazione con Aribandus Cooperativa Sociale e le otto Circoscrizioni cittadine.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto – ha evidenziato l’assessore al Decentramento, Federico Benini – perché riesce a unire diversi elementi: la cultura, la conoscenza del territorio e il piacere di ritrovarsi insieme nei quartieri della città. È un modo per vivere la Divina Commedia non solo come grande opera letteraria, ma anche come occasione di incontro e condivisione.”

Protagonisti delle serate saranno il dantista veronese Mirco Cittadini, che guiderà il pubblico alla scoperta dei canti e la lettrice Sandra Ceriani, che darà voce ai versi immortali di Dante Alighieri.

“Portare gli incontri nelle circoscrizioni ha permesso di valorizzare diversi spazi della città – ha sottolineato Mirco Cittadini di Aribandus – e di creare una piccola comunità di persone che ha seguito tutto il percorso. Quest’anno la sfida sarà il Purgatorio, una cantica meno conosciuta ma bellissima, che con Sandra Ceriani cercheremo di raccontare in otto incontri.”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere Dante accessibile a tutte e a tutti, in maniera coinvolgente e appassionata. Ogni incontro sarà un passo dentro al Purgatorio, ospitato in una diversa Circoscrizione cittadina: un Dante che unisce cultura e territorio “a 15 minuti”, per chi vorrà partecipare soltanto all’incontro che si terrà vicino a casa, o un Dante “a tutto tondo” per chi vorrà assistere anche agli appuntamenti che si terranno nelle altre Circoscrizioni.

“Anche in sesta circoscrizione l’iniziativa – ha affermato la presidente della Circoscrizione 6^, Rita Andriani – lo scorso anno ha registrato una grande partecipazione. Mirco Cittadini riesce a rendere Dante accessibile a tutti e, insieme alla recitazione di Sandra Ceriani, crea un momento culturale davvero coinvolgente.”

Feliciana Guerra, consigliera della Circoscrizione 2^ ha aggiunto che “la scelta di dedicare gli incontri al Purgatorio è particolarmente interessante perché è la parte meno conosciuta della Divina Commedia, ma molto attuale nei temi. Portare questi appuntamenti nelle circoscrizioni permette a tutti di partecipare.”

Un percorso che attraversa tutte e otto le Circoscrizioni di Verona, offrendo a cittadini e famiglie l’occasione di vivere insieme una delle più grandi opere della letteratura universale, in un contesto intimo e partecipato.

Gli incontri si svolgeranno il venerdì, alle ore 18, a partire dal prossimo 10 aprile, in Circoscrizione 1^, alla Chiesa di San Domenico al Corso. Il calendario prosegue con il 17 aprile, in Circoscrizione 2^, in Sala “Garonzi” c/o Centro Polif.le di Ponte Crencano; il 24 aprile, in Circoscrizione 3^, nella Sala Consiliare di via Sogare 3, quartiere Stadio; l’8 maggio, in Circoscrizione 4^, nella Sala “A. Benato”; il 15 maggio, in Circoscrizione 5^, nella Sala Consiliare di via Benedetti 26/B; il 22 maggio, in Circoscrizione 6^, nella Sala conferenze del Centro Tommasoli; il 29 maggio, in Circoscrizione 7^, nella Sala Consiliare di piazza del Popolo 15; ed infine il 5 giugno, in Circoscrizione 8^, nella sala Polifunzioneale “Papa G.”.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione Affari Generali e Decentramento al 045 807 7685.