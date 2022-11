‘Piano porfido’ in centro storico, oggi i lavori in piazza Bra e via Roma

Sostituiti oggi in piazza Bra i cubetti di porfido rovinati o mancanti. Risultato, una pavimentazione omogenea e soprattutto sicura per i passanti, oltre che adeguata alla bellezza della piazza.

Annunciato pochi giorni fa dall’assessore alle Strade Federico Benini, il ‘Piano Porfido’ è partito proprio dal cuore della città, con gli operatori impegnati in piazza Bra e in via Roma per sistemare i punti più critici. Dopodichè si proseguirà in senso concentrico nelle vie e piazze limitrofe, via Roma, via Dietro Anfiteatro, via Tazzoli, piazza San Nicolò, via San Cosimo, via Leoncino, Corso Porta Borsari e a seguire via Cattaneo, piazza Mura Gallieno, via Zambelli, Piazzetta Serego, via Fratta, vicolo Disciplina, vicolo Chiodo, vicolo Brusco, via Sottoriva.

Da cronoprogramma i lavori saranno terminati entro la festa dell’Immacolata.