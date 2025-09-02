Tangenziale T4-T9. Approvato progetto fattibilita’ per sostituzione giunti di dilatazione di quattro cavalcavia

Via libera da parte della Giunta di oggi al progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di lavori di manutenzione per la sostituzione dei giunti di dilatazione di quattro cavalcavia presenti sulla tangenziale T4-T9, al fine di migliorare la fruibilità delle carreggiate stradali.

L’intervento, che ha un costo complessivo di 150 mila euro, è infatti indispensabile per tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e per il mantenimento della durabilità delle infrastrutture interessate.

Interessati dai lavori: ID 102 CAVALCAVIA XXIV GIUGNO; ID 107 CAVALCAVIA SAN MASSIMO 1; ID 108 CAVALCAVIA SAN MASSIMO 2; ID 109 CAVALCAVIA VIA CASON.

“Proseguono con questa delibera – precisa l’assessore alle Strade Federico Benini – gli impegni nel garantire la sicurezza delle infrastrutture varie.

Ricordo che sono ora in corso i lavori su ponte San Francesco, sui ponti del Camuzzoni e sul sovrappasso di viale Piave. Tengo a sottolineare che non sono mai stati fatti così tanti investimenti per la riqualificazione dei ponti come in questi anni”.