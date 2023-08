Tosi (FI): “Bertucco e Tommasi vogliono togliere le case popolari a chi ne ha diritto e assegnarle ai migranti a loro piacimento. Inaccettabile”

Verona 8 agosto.

“Tommasi e Bertucco vogliono assegnare le case popolari a loro piacimento, arbitrariamente, senza rispettare le graduatorie e scavalcando chi ne ha diritto. È inaccettabile”, dice l’On. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e già Sindaco per due mandati.

Tosi si riferisce al piano dell’amministrazione Tommasi annunciato dall’assessore al Patrimonio Michele Bertucco: il Comune sottrae ad Agec gli alloggi in disuso, li dà da ristrutturare ad associazioni e cooperative garanti e poi li assegna arbitrariamente a migranti che ovviamente non ne avrebbero diritto.

“Il piano casa della giunta Tommasi – dice Tosi – è uno schiaffo a italiani e immigrati regolari che versano in condizioni economiche realmente e oggettivamente disagiate e avrebbero loro sì diritto alla casa popolare”. Tosi sottolinea: “Qui s’inverte la logica. La strada maestra è riqualificare quegli alloggi lasciandoli in gestione ad Agec, così da continuare a destinarli secondo i criteri di legge a chi ne ha davvero diritto e bisogno. Invece Bertucco e Tommasi vogliono toglierli ad Agec per poterli assegnare a loro piacimento a cooperative, associazioni e persone che non ne hanno diritto, fregandosene di bandi, trasparenza e aggirando le regole, cioè i criteri oggettivi e insindacabili Isee. Mi sembra un sotterfugio legalizzato per fregare veronesi e stranieri regolari che hanno diritto alla casa. Il tutto usando soldi pubblici. La sinistra conferma la sua doppia morale”.