Variazioni al bilancio 2026. Nuove entrate per giovani, politiche sociali e rigenerazione urbana

Giovani, sussidiarietà, servizi sociali, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Sono questi alcuni dei punti principali dell’ultima variazione di aggiornamento licenziata per il Consiglio Comunale questa mattina dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Bertucco.

“Con questa variazione di Bilancio – sottolinea l’assessore – ancora una volta si dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle fasce deboli della popolazione e verso la mobilità sostenibile con il finanziamento delle due piste ciclabili già inserite nel PUMS nei tratti, via Marotto – Castelvecchio e San Michele a via Mefistofele”.

Sussidiarietà, giovani e gestione dinamica degli spazi pubblici

Nell’ambito di promozione della Sussidiarietà, giovani e gestione dinamica degli spazi pubblici il Comune ha ricevuto un contributo di 143.750 euro per la realizzazione del progetto CORESpaces, che mira a ripensare gli spazi urbani per concorrere al raggiungimento della neutralità climatica attraverso la co-progettazione e la gestione dinamica degli spazi pubblici.

Il progetto, che ha una durata di 48 mesi, da gennaio 2026 a dicembre 2029, si pone l’obiettivo di ripensare gli spazi pubblici sviluppando e implementando strumenti flessibili e adattabili dimostrati e testati in 9 città di 9 paesi europei.

Ulteriori fondi regionali per 11.500 euro andranno a finanziare la realizzazione del progetto ”Giovani e generattività nel territorio veronese” che punta, fra i diversi obiettivi, in particolare al potenziamento di luoghi di aggregazione giovanile già esistenti e implementazione di nuovi.

Politiche sociali

Dalla Regione Veneto finanziamneto pari a 760.480 euro, per sviluppare il Fattore Famiglia, uno strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale, mirando ad una maggiore equità fiscale e tariffaria. Il Fattore Famiglia, operativamente, è una rideterminazione dell’ISEE nazionale che presenta scale di equivalenza più articolate, in grado di differenziare tra adulti, bambini, persone portatrici di handicap, minori di 26 anni a carico ed altre caratteristiche che permettono una precisa identificazione del beneficiario e quindi in grado di cogliere in modo più preciso le molteplici dimensioni del bisogno.

Maggiori contributi ministeriali per un importo di 255.701 euro sono stati riconosciuti per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia e inseriti presso strutture protette.

Progetto URBACT IV Re- Gen

Nell’ambito del progetto URBACT IV Re- Gen sono stati riconosciuti ulteriori contributi per la realizzazione del progetto, per un totale di oltre 160 mila euro.

Cos’è URBACT: URBACT IV è un programma di Cooperazione Territoriale Europea co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dagli Stati membri, nato con lo scopo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze tra città europee.

Cos’è Re – Gen: Re-Gen consiste in una rete europea di nove città che mira a sostenere lo sviluppo urbano e l’inclusione sociale, grazie al protagonismo degli studenti delle scuole secondarie e con particolare riguardo da ragazzi/e provenienti da contesti svantaggiati. I giovani, di età compresa tra i 10 e i 18 anni, coinvolti a partire da gennaio 2024 nel recupero di aree pubbliche abbandonate da trasformare in centri sportivi urbani, con l’approccio dell’urbanistica tattica e l’uso di architettura green a di genere.

Milano Cortina 2026

Maggiori entrate in attuazione dell’Accordo di Programma tra il Commissario straordinario dei XIV giochi paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” e il Comune di Verona per un importo di euro 150.000 destinati per circa 12 mila euro a lavori per l’Anfiteatro Arena e per circa 138.000 destinati a lavori per il miglioramento della viabilità cittadina.

Mobilità sostenibile

Inseriti nell’annualità 2026 nel Programma triennale dei LLPP i seguenti interventi:

• Realizzazione di itinerario ciclabile nel tratto tra via Marotto – Castelvecchio, per 1.101.083 euro, di cui 490.532 euro finanziato con contributo PR – FESR 2021 – 2027 e per 610.550 euro con utilizzo avanzo di amministrazione vincolato.

• Realizzazione di itinerario ciclabile da San Michele a via Mefistofele, per 1.078.494 euro di cui 318.846 euro finanziato con contributo PR – FESR 2021 – 2027 e per 759.648 euro con utilizzo avanzo di amministrazione vincolato.