Venerdi’ in citta’ il 495° Carnevale di Verona con la sfilata dei carri

Partenza alle 13.45 da Corso Porta Nuova e arrivo in piazza San Zeno. In mattinata la tradizionale consegna delle chiavi della città al Papà del Gnoco a Palazzo Barbieri.

Ancora pochi giorni e sarà grande festa di Carnevale a Verona con la 495° edizione. La sfilata coinvolge la città, con chiusura delle scuole, deviazioni del traffico e maiorettes, bande musicali e tantissime maschere, con rappresentanze da tutta Italia e carri dalla provincia veronese.

Percorso

La partenza sarà alle 13.45 da Corso Porta Nuova. La sfilata passerà sotto l’orologio della Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, lato scalinata Palazzo Barbieri, Arena, Liston, via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazza San Zeno.

Principali provvedimenti viabilistici

Divieto di transito dalle 00 del 24 febbraio alle 24 del 4 marzo (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso e dei frontisti diretti ai passi carrai qui ubicati) in piazza San Zeno;

dalle ore 00 del 27 febbraio alle ore 24 del 2 marzo (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso e dei frontisti diretti ai passi carrai qui ubicati) in piazza Pozza e via San Procolo.

dalle ore 11 del 28 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi AMIA interessati alle operazioni di pulizia delle strade, nelle seguenti vie e piazze: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, giro intorno ai giardini, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all’incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra.

dalle ore 13 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraioin via Vittime Civili di Guerra.

Dalle ore 8 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraio (compresi motocicli, clomotori e monopattini):

in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari

piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all’incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra.

Dalle ore 13 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraio in via Vittime Civili di Guerra su ambo i lati.

Dalle ore 00 del 7 marzo alle ore 24 del 30 marzo in viale Colombo, dal civico n.2 su ambo i lati.

Parcheggi taxi. Dalle 11 fino alla fine della sfilata di venerdì 28 febbraio, vengono revocati i posteggi dei taxi di Piazza Bra e spostati in via Pallone, di fronte al civico n.11.

Parcheggio di San Zeno. In occasione del Carnevale, nelle giornate del 27 e 28 febbraio e 1 e 2 marzo, il parcheggio di San Zeno è aperto per permettere ai visitatori di partecipare all’evento parcheggiando l’auto in comodità e sicurezza. Nello specifico il parcheggio la tariffa giornaliera è di soli 5 euro, da pagare all’ingresso.

Sospensione servizi turistici. Dalle 8 alle 20 di venerdì 28 febbraio vengono sospesi i servizi di Trenino turistico, Autobus turistico e Bikesharing di piazza Bra.

Trasporto pubblico. Le deviazioni di alcune linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico durante la manifestazione sono sul sito visita il sito ATV – Azienda Trasporti Verona.

I provvedimenti viabilistici per la sfilata dei carri di carnevale 2025 sono sul sito del Comune al seguente link.