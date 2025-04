Vivibilita’ dei quartieri, saranno posizionati 23 nuovi punti luce

Un intervento da 60mila euro per rendere più accessibili alcune aree della città come via Roveggia, via Faccio, il parcheggio del Giarol Grande e via Montelungo

Più luce all’insegna di una maggior sostenibilità ambientale e di maggior sicurezza. L’amministrazione installerà 23 nuovi punti luce in zone poco illuminate e quindi poco frequentate dalla collettività e in aree in cui è necessario sostituire gli impianti luminosi con i più moderni e meno energivori led.

Il posizionamento sarà a carico di Agsm Aim Smart Solution che in base al contratto di projetc financing ha in gestione la rete di illuminazione pubblica di proprietà del Comune.

“L’obiettivo dell’intervento che impegnerà 60mila euro è – afferma l’assessore al Patrimonio e utenze, Michele Bertucco – avviene in prevalenza su segnalazione dei cittadini per motivi di sicurezza, oltre che su indicazione degli uffici interni. Penso ai cinque punti luce in via Roveggia, frutto di una richiesta diretta pervenuta all’Amministrazione durante l’assemblea pubblica che si è tenuta in 4^ Circoscrizione, qualche settimana fa. Sono poi previsti, per il medesimo motivo, una maggior tutela dell’area molto frequentata soprattutto con la bella stagione, sei lampioni nel parcheggio del Giarol Grande. In via Faccio saranno posizionati su sostegni già esistenti otto punti luce a fronte di una richiesta avanzata da tempo in una zona abbastanza problematica”.

Ulteriori cinque punti luce saranno posti in via Monte Lungo, in Sesta Circoscrizione, all’incrocio con via Banchette. Sono in programma per i prossimi mesi, ulteriori interventi per efficentare il sistema di illluminazione pubblica ma anche per promuovere una maggiore qualità dell’abitare nei quartieri, rendendo fruibili gli spazi in modo sicuro anche di notte.