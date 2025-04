7 giorni la prognosi per l’agente di Polizia Penitenziaria preso a pugni e schiaffi a Verona

E’ di 7 giorni la prognosi per l’agente di polizia penitenziaria che l’altro giorno e’ stato aggredito da un detenuto straniero non nuovo a questi episodi di violenza ai danni del personale in servizio nella Casa Circondariale di Montorio a Verona .

L’ennesima denuncia del Sindacato Al.Si.P.Pe. Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria , che attraverso il suo Segretario Matteo Barbera torna a chiedere urgenti provvedimenti per tutelare il personale di polizia penitenziaria in servizio a Verona, episodi di questo genere sono all’ordine del giorno, la polizia penitenziaria e’ stanca e continuamente sottoposta a rischi altissimi con la persistente assenza di sicurezza , nessuna iniziativa , il detenuto in questione continua a rimanere a Verona e a seminare violenza , ormai indisturbato, ci chiediamo le norme che fine hanno fatto , il Provveditorato sollecitato dalla Direzione non riesce a trasferire un detenuto , anche i nostri appelli non hanno trovato riscontri , segnaliamo la piu’ totale assenza di chi dovrebbe applicare le direttive .

Per concludere continua il sindacalista inviamo gli auguri di una pronta guarigione al collega preso a schiaffi e a pugni e’ dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso cittadino .