7 giorni di prognosi per un agente penitenziario , dopo un aggressione nella Casa Circondariale di Montorio

Grave aggressione ad una agente penitenziario nella Casa Circondariale di Montorio a Verona , a darne notizia il Segretario Al.Si.P.Pe. Matteo Barbera , che commenta l’ennesimo episodio di violenza nell’istituto scaligero, purtroppo il collega e’ stato colpito da un suppellettile che gli e’ stato scagliato contro da un detenuto straniero, colpendolo ad una gamba , rendendo necessario gli opportuni controlli al Pronto Soccorso cittadino , dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili con 7 giorni di prognosi.

Purtroppo ci troviamo a commentare l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un agente della polizia penitenziaria continua il sindacalista, che denuncia il totale stato di abbandono del personale bersaglio di continue aggressioni fisiche e verbali , chiediamo che venga ristabilito al piu’ presto l’ordine negli istituti penitenziari e sopratutto il rispetto della legalita’ , perche’ a farne le spese e’ sempre il personale di polizia penitenziaria, che oltre alle aggressioni ,sopporta turni prolungati e carichi di lavori sempre piu’ pesanti , in un clima ad alta tensione che genera stress e malcontento .

Naturalmente chiederemo l’immediato allontanamento del detenuto violento nel rispetto delle norme vigenti in presenza di episodi del genere

Per concludere , solidarieta’ e vicinanza al collega aggredito unita agli auguri di una pronta guarigione.