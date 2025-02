Borbiago, domenica 9 febbraio il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza presso il Santuario Santa Maria Assunta (Chiesa Giubilare)

Borbiago, 6 febbraio 2025

Il Giubileo 2025 si è aperto ufficialmente il 24 dicembre 2024 alle ore 19:00, con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre, che ha poi presieduto la celebrazione della Santa Messa nella notte del Natale del Signore all’interno della Basilica. Tra i tanti eventi previsti in tutto l’anno, l’8 e 9 febbraio 2025 a Roma, nell’ambito del Giubileo Ordinario 2025, si svolgerà quello delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza. Domenica 9 febbraio a Borbiago, in concomitanza della cerimonia che si terrà in piazza San Pietro a Roma, si terrà una cerimonia presso il Santuario Santa Maria Assunta di Borbiago (Chiesa Giubilare) organizzata da Assoarma Venezia-Mestre, dalle Associazioni d’Arma della Riviera del Brenta e dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ANPPE.

“Il programma della giornata”, spiega Mimmo Porcelluzzi, segretario dell’ANPPE Sezione Venezia – Terraferma – Riviera del Brenta, “prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9.45 presso il Capitello dell’apparizione di Borbiago, alle 10 l’alzabandiera presso il Monumento ai Caduti e a seguire, alle 10.30, la Santa Messa al Santuario”. Porcelluzzi evidenzia che l’ANPPE “è un faro di legalità composto da tutti i validi uomini e donne che hanno servito lo Stato, come poliziotti penitenziari. Un ruolo difficile e di prima linea, poiché non è cosa facile stare tutti giorni a contatto con le diverse tipologie di detenuti, che rappresentano una popolazione spesso emarginata e dimenticata, con loro però troppo spesso ci si dimentica di chi vive quasi come un recluso, circondato da celle e sbarre come i poliziotti penitenziari. Tra i primi impegni, quello di offrire la nostra disponibilità ai Comuni per concorrere alle attività di protezione civile e di ausilio alle Forze di Polizia nei servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio”.

Donato Capece, presidente nazionale dell’ANPPE, evidenzia, infine, come, in questo momento storico, “l’ANPPE è un solido ponte sul quale far incamminare uomini e idee, per il passaggio dal vecchio al nuovo e con tanti di noi provenienti dal glorioso Corpo degli Agenti di Custodia e dalla Polizia Penitenziaria. E, pur tuttavia, ciò non significa fossilizzarsi nei ricordi, ma piuttosto aver fiducia nel futuro e guardare ad esso con la voglia di tramandare quella tradizione e quell’esperienza da cui i giovani possano trarre spunti di confronto e di riflessione. In un mondo in cui tutto si consuma in un mordi e fuggi, tenere alti i valori ricordando il passato in prospettiva di migliorare il presente e il futuro, appare come un doveroso obbligo verso noi stessi, verso coloro che ci hanno preceduto e verso coloro che verranno. Valori immortali e perenni che ricorderemo anche domenica 9 febbraio in occasione del Giubileo delle Forze di Polizia e delle Forze Armate che si terrà presso il Santuario Santa Maria Assunta di Borbiago (Chiesa Giubilare), organizzata insieme ad Assoarma Venezia-Mestre ed alle Associazioni d’Arma della Riviera del Brenta”.